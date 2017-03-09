Savcılık: KPSS sorularını çalan FETÖ başarı oranını 6'ya katlamış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün 2010 Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS) soru hırsızlığına ilişkin soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. İddianameye göre, 2009 yılındaki KPSS'de 50 ve üzeri soru yapan aday sayısı 20 bin 669 iken 2010’da 143 bin 128’e yükselmiş.

10 Temmuz 2010’daki KPSS Eğitim Bilimleri, Genel Yetenek ve Genel Kültür sorularının sınavdan önce çalınarak dağıtıldığı iddiasıyla ilgili olarak aynı yıl soruşturma başlatıldı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, ancak soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan’ın döneminde yaklaşık 3.5 yıl dosya işlem görmedi. Savcı Sakınan daha sonra FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edildi. 2014 yılından itibaren dosya yeniden ele alındı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman, soruşturmayı üstlendikten sonra şüpheliler hakkında MASAK raporu aldı, baz bilgilerini dosyaya ekledi ve imhadan kurtulan bazı sınav kitapçıkları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırdı.

Bu araştırmaların sonucunda 23 Mart 2015’te şüphelilere yönelik ilk operasyon gerçekleştirildi. Bugüne kadar yapılan 10 operasyon sonucunda toplam bin kişi hakkında “FETÖ yöneticisi ve üyesi olmak”, “dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından dava açıldı. Bunların 348’i tutuklandı. Savcılığın yaklaşık 2 bin şüpheli hakkında daha dava açması bekleniyor.

"Devletin kılcal damarlarına sızın"

Soruşturmalar kapsamında Gülen’in 1990’lı yıllardaki sohbetlerinde verdiği “Devletin kılcal damarlarına sızın” talimatı uyarınca 2010 KPSS ile birlikte Askeri Lise Sınavları, Hâkimlik, Polis Akademisi, Astsubay, Kurmaylık, Komiser Yardımcılığı, Polis Meslek Yüksek Okulu, Üniversite sınavları, 2011-2012-2013 KPDS, 2011-2012-2013 ALES, 2009-2011-2012- 2013 KPSS gibi ÖSYM’nin ve kurumların yaptığı sınavların birçoğunun sorularını sınav öncesi elde ettiği iddia edildi.

Buna göre, 2009 KPSS’de genel yetenek alanında 50 ve üzeri doğru yapan sayısı 20 bin 669 iken 2010 KPSS’de bu sayı 143 bin 128’e yükseldi. Soruşturma şüphelilerinden bir örgüt imamının itirafları, FETÖ’nün 2010 KPSS sırasında soru hırsızlığında zirve yaptığını gösterdi. O ifade şöyle: “2010 KPSS sınavlarında yapılan usulsüzlüklerin çıkış noktası mahrem hizmetler olarak adlandırılan askeri ve bürokratik kurumlardan sorumlu abiler ve imamların cemaat kurumları dışında meslek sahibi olmalarının sağlanması ile birlikte askeriyedeki ve bürokrasideki cemaatçilerin eşlerinin meslek sahibi olmasının sağlanması amaçlanmıştır.”

7’si kaymakam eşi

Savcılık, 2010 KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür kısmına ilişkin de ayrı bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar P10 (eğitim bilimleri) ve P3 (genel yetenek genel kültür) sınav türleri dahil yaklaşık 13 bin şüpheliye ulaşıldı. Bunlardan 2 bin 116’sının ByLock kullanıcısı olduğu iddia edildi.

P10 türündeki yaklaşık 3 bin şüphelinin 488’i asker ve asker eşi, P3 puan türündeki yaklaşık 10 bin şüphelinin 413’ü asker ve asker eşi, 347’si polis ve polis eşi, 42’si hâkim ve savcı eşi, 7’si kaymakam, 7’si kaymakam eşi. Eşleri KPSS şüphelisi olan askerlerden 7’sinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikasta giden subayların eşleri olduğu kaydedildi.

Darbe direktifinde Ankara Sıkıyönetim Savcısı olarak görevlendirildiği ileri sürülen Mehmet Oğuz Akkuş’un eşinin de KPSS şüphelisi olduğu belirlendi.