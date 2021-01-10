Savcılık kovuşturmaya yer yok kararı vermişti; Anadolu Üniversitesi örgüt türetti: "Masonik-FETÖ’cü-Marksist Cephe"

Evrensel'den Cansu Ertaş'ın haberine göre avukat Heval Yıldız Karasu’nun Eskişehir’de bulunan ofisine 2018’de av tüfeğiyle ateş açılması üzerine baro, sendika temsilcileri ve belediye başkanının da katıldığı basın açıklamasına katılan Dr. Barış Işık’a Anadolu Üniversitesi tarafından soruşturma açıldı. Işık’ın ifadesine bile başvurulmadan, soruşturma sonuçlanmadan ataması yenilenmeyerek Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki görevine son verildi.

"Ortak projenin bir ürünü"

Üniversite soruşturmasında Dr. Barış Işık hakkında “Şüpheli, politika üretme konusunda, Eskişehir ili özelinde herhangi bir siyasetçinin veya basın mensubunun sahip olmadığı bir kudrete erişmiş, adeta kilit bir siyasi figür olarak ön plana çıkmıştır. Elbette bu, şüpheli üzerinden manevra bulmak isteyen siyasi ve karanlık güçlerin (FETÖ, terör destekçisi Marksist Cephe ve Masonik yapının) el birliğiyle ortaya çıkarmış olduğu projenin bir ürünü” suçlamalarına yer verildi.

Sendikal faaliyet suç gibi gösterildi

Ayrıca soruşturmada “Masonik-FETÖ’cü-Marksist Cephe” adı verilen bir örgütün eş başkanlarının ve üyelerinin daha önce fakültede dekanlık yaptığı, hâlâ fakültede görev yapan akademisyenlerin olduğu iddia edildi. Soruşturma raporunda Işık’ın sendikal faaliyetleri de 'suç' olarak gösterildi.

Raporda “Şüpheli sanki Eğitim Sen Eskişehir Şubesinin bir memuru, kamu görevini icra etmekle yükümlü olduğu ve bunun için devletten maaş aldığı Anadolu Üniversitesi'nin üyesi gibi hareket etmektedir. Sendika içerisinde bu kadar aktif olan şüphelinin, zaman bulup da üniversitedeki kamu görevini nasıl yerine getirdiği de anlaşılmamaktadır” denildi.

İdari soruşturmanın ardından üniversitenin, Işık hakkında bulunduğu suç duyurusu için ise savcılık kovuşturmaya yer olmadığı kararı vermişti. Savcılık kararında “terör örgütüyle iltisaklı ve irtibatlı olduğuna dair herhangi bir tespit ve delil olmadığı” ifade edilmişti.