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15 Temmuz Darbe Girişimi

Savcılık, İstanbul Adli Tıp'tan 50 doktorun tutuklanmasını istedi

Daha önce gözaltına alınan Adli Tıp Kurumu'nda çalışan profesör ve doktorlar tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

18 Ağustos 2016 19:40

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda Gülen Cemaati yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan profesör ve doktorlardan oluşan 50 kişinin tutuklanmalarını istedi.

DHA'nın haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 50 kişi, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından sorguları yapılan 50 kişinin tamamı, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.

Adli Tıp Kurumu'nda yürütülen soruşturma kapsamında Yenibosna'da bulunan kurum yerleşkesinde 30 Temmuz tarihinde arama yapılmıştı.

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