Savcılık 'İsmail'in kim olduğunu açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, emniyete yönelik “paralel yapı” soruşturmasına bakan hakimin odasında çıktığı söylenen “İsmail” isimli kişinin, Terörle Mücadele Şubesi'nde çalışan polis memuru olduğu açıkladı.

Salihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, emniyette "paralel yapı" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilk bilgilerin kamuoyuna duyurulduğunu kaydetti.

Bir kısım yazılı ve görsel medyada, haklarında soruşturma yürütülen emniyet görevlisi şüphelilerin gözaltı sürelerinin dolduğu, derhal serbest bırakılmaları gerektiği, sorgu sırasında "İsmail" isimli MİT görevlisinin hakime müdahale ettiği yönündeki asılsız haberlerle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi için açıklama yapma gereği duyulduğunu ifade eden Salihoğlu, Selam-Tevhid adlı örgütle ilgili soruşturma işlemini yapan emniyet görevlileri hakkında yürütülen soruşturmada 22 Temmuz'da gözaltına alınan 76 şüpheliden 27'sinin Cumhuriyet Savcılığınca 26 Temmuz'da serbest bırakıldığını anımsattı.

Salihoğlu, 49 şüphelinin ise "casusluk" suçundan tutuklanma talebiyle 26 Temmuz'da saat 02.05'te nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini, nöbetçi hakiminin dosyayı inceleme işlemini bitirdikten sonra 27 Temmuz'da saat 12.00 civarında sorgu işlemine başladığını kaydetti.

‘Avukatları soruşturmayı sekteye uğrattı’

Sorgu işlemi devam ederken saat 14.45'te şüpheli avukatlarının usul tartışmalarıyla sorguyu sekteye uğrattığını, sorgunun sağlıklı yapılmasına imkan vermemeleri üzerine nöbetçi hakimin sorguya ara verdiğini belirten Salihoğlu, şöyle devam etti:

"Bunun üzerine bir kısım şüpheli avukatlarının, şüphelilerin gözaltı süresinin dolduğunu, serbest kaldıklarını adliye koridorundaki şüphelilere bildirmesi üzerine, şüpheliler toplu halde adliyenin 6'ncı katından zemin katına indi. Şüphelilerin burada eyleme başladıkları, adliyeyi terk etmeye çalıştıkları anlaşıldı. Bu sırada içeriye davet edilen çevik kuvvet görevlileriyle birlikte şüpheliler muhafaza altına alındı ve nezarethaneye konuldu. Saat 22.00 itibariyle sorgu hakiminin sorgunun sağlıklı bir şekilde yapılacağı tespiti üzerine sorgu işlemine kaldığı yerden devam edildi.

CMK'ya göre çok sayıda şüphelinin işlediği suçlarda gözaltı süresinin 4 gün olduğu, bu süreye şüphelilerin sorgu hakimine sevk etmek için gerekli yol süresinin dahil olmadığı, keza sorgu hakimi önünde geçen sürenin gözaltı süresinden sayılmadığı hususları birlikte incelendiğinde, soruşturmamızda şüphelilerin 4 günlük gözaltı süresi dolmadan 26 Temmuz saat 02.05'te sorgu için mahkemeye sevk edildikleri, şüphelilerin gözaltı sürelerinin dolduğu ve derhal serbest bırakılmaları gerektiği yönündeki açıklamanın doğru olmadığı anlaşılmıştır."

MİT görevlisi iddiası

Başsavcı Hadi Salihoğlu, "İsmail" isimli kişinin MİT mensubu olduğu iddialarına ilişkin de "Emniyet birimleriyle yapılan görüşmede 'İsmail' isimli kişinin Terörle Mücadele Şubesi'nde çalışan polis memuru olduğu, sorgu hakiminin güvenlik sağlaması yönündeki yazılı talebini aldığı sırada koridorda bekleyen şüpheli avukatlarının şahsı MİT görevlisi olarak lanse edip üzerine hucum ettikleri ve sorgu hakimine herhangi bir müdahalenin söz konusu olmadığı tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı. (aa)