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Kültür-Sanat

Savcılık Hayko Cepkin'e dava açtı

Ünlü rock şarkıcısının hayranı Gülşen Dilek Akbaş, geçtiğimiz Şubat ayında Roxy Bar çıkışı kendisine kafa atan Cepkin'den şikayetçi olmuştu

26 Temmuz 2013 11:27

Müzisyen Hayko Cepkin'e, geçtiğimiz Şubat ayında yaraladığı kadın hayranının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sona erdi.

Savcılık, Cepkin hakkında üç yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.Ünlü rock şarkıcısının hayranı Gülşen Dilek Akbaş, geçtiğimiz Şubat ayında Roxy Bar çıkışı kendisine kafa atan Cepkin'den şikayetçi olmuştu.

 

'Kasten adam yaralama'

 

Olay sonrası yüzü kanlar içinde kalan Akbaş'ın şikayeti üzerine Cepkin hakkında 'kasten adam yaralama' suçundan üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Akbaş'ın kendisine ırkçı bir hakarette bulunduğu ancak hayranına vurmadığını söyleyen Cepkin'in de Akbaş'tan şikayetçi olması üzerine Akbaş hakkında da 'haksız çıkar sağlamaya çalışma' suçundan üç, 'hakaret' suçundan ise iki yıl hapis istemiyle dava açıldı. Akbaş'ın; Cepkin'e, 50 bin lira vermesi durumunda şikayetçi olmayacağını söylediği ifade edildi.

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