"Savcılık, Fidan'ın alınacağını ihbar eden binbaşı O.K hakkında FETÖ üyeliğinden dava açabilir"

15 Temmuz darbe girişimini Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) giderek ihbar eden ve sonrasında MİT’e alınan binbaşı O.K. hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yakalama kararı çıkardığı, ancak MİT’in devreye girmesinin ardından kararın son anda kaldırıldığı öğrenildi. Dosyası Ankara Başsavcılığı’na devredilen O.K. hakkında gizli bir soruşturma yürütüldüğü iddia edildi. Adliye kulislerinde savcılığın O.K. hakkında darbeye teşebbüsten takipsizlik verip, FETÖ üyeliğinden dava açabileceği konuşuluyor.

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ın kulis haberi şöyle:

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gün saat 14.20’de MİT’e giderek darbeyi haber veren, daha sonra teşkilat bünyesine alınarak "korunan" Binbaşı O.K’ye ilişkin yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Kara Havacılık Komutanlığı’nda yaşananlara ilişkin dava açan Savcı Alpaslan Karabay’ın binbaşı O.K’nin ifadesini alma girişiminin sonuçsuz kaldığı daha önce gündeme gelmişti. Buna ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre Ankara Başsavcılığı’na 19 Ocak 2017’de Yüksel Kocaman’ın gelmesinin ardından savcı Karabay, yeni bir girişimde bulundu. O dönem basında adı H.A olarak yansıyan O.K’nin MİT’e giderek Hakan Fidan’ın kaçırılacağı haberini verdiği sıkça gündeme geldi. Bunun üzerine savcı Karabay, MİT’e hitaben bir yazı hazırladı ve basında çıktığı şekilde böyle bir binbaşının MİT’e gelerek haber verdiğinin doğru olup olmadığını sordu. Söz konusu yazı, MİT’e gönderilmesi amacıyla Başsavcı Yüksel Kocaman’a sunuldu. Ancak bugüne kadar bu yazının MİT’e gönderilmediği ve savcıya da iade edilmediği öğrenildi.

Erdoğan izin vermiş

Öte yandan Binbaşı O.K. ile 11 Ağustos tarihinde eski Ankara Başsavcısı Harun Kodalak’ın yaptığı "mülakat"ın kriz yarattığı belirtildi. MİT’in o dönem buna itiraz ettiği, izin vermediği, buna karşılık konunun bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iletildiği ifade edildi. Erdoğan’ın "İfadesi alınsın" talimatı üzerine başsavcılığın O.K ile mülakat yaptığı, bunun resmi ifade olmadığı kaydedildi. Adliye kulislerine yansıyan bilgilere göre, O.K’nin gözaltına alınması direkten dönmüş. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü’nde yaşananlara ilişkin soruşturmayı yürüten Ankara Batı Başsavcılığı, o dönem Kara Havacılık’ta darbeye katılan bazı pilotlar hakkında yakalama kararı çıkardı. Bunlar arasında O.K’nin de olduğu öğrenildi. O.K, her yerde aranırken olaydan haberi olan MİT devreye girdi. Binbaşının darbeyi haber vermesindeki rolü savcılığa anlatılınca yakalama kararı kaldırıldı. Sincan Adliyesi’nde ‘şüpheli’ olarak kayda giren O.K’nin dosyasının daha sonra Kara Havacılık soruşturmasını yürüten Ankara Başsavcılığı’na devredildiği öğrenildi.

Soruşturuluyor

Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre bu dosyada O.K. darbeye teşebbüs etmek ve FETÖ üyesi olmakla suçlanıyor. Sır gibi saklanan soruşturmada ne karar verileceği ise savcılığı kara kara düşündürüyor. Kulislerde, önceden haber vererek girişime dahil olmadığı için O.K. hakkında darbeye teşebbüsten takipsizlik kararı verileceği, FETÖ üyeliğinden ise dava açılabileceği konuşuluyor. Ancak bunun için MİT’in soruşturma izni vermesi gerekiyor