Savcılık eski devlet başkanını tutuklatmak istiyor

Güney Kore savcılığı devlet başkanlığından azledilen Park Guen Hye hakkında tutuklama emri çıkartılması için harekete geçti. Savcılık açıklaması, 65 yaşındaki Park’ın hakkındaki yolsuzluk ve görevi suiistimal suçlamalarıyla ilgili olarak ifadesi alındıktan sonra yapıldı.

Güney Kore savcılığının tutuklatma başvurusunda, ‘sanığın geniş yetkilerini ve devlet başkanı olmasının sağladığı nüfuzunu özel şirketlerden rüşvet alarak, işletmelerin karar özgürlüğüne müdahale ederek ve önemli devlet sırlarını açıklamak suretiyle kötüye kullandığı' belirtildi. İsnat edilen suçların hafife alınamayacağına, çok sayıda delilin bulunmasına rağmen eski devlet başkanının suçlamaları ret ettiğine ve delillerin yok edilme tehlikesinin bulunduğuna' da savcılık dilekçesinde yer verildi.

Yüz binlerce Güney Korelinin günlerce protesto ettiği Park Aralık ayında parlamento kararıyla görevden azledilmiş ve karar Mart ayında Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanmıştı. Park'ın devrilmesine samimi dostu Choi Soon Sil'in karıştığı yolsuzluklar neden olmuştu.

Özel şirketlere baskı

Güney Kore devlet başkanına olan yakınlığını kullanarak vakıfları için şirketlerden milyonlarca dolar bağış toplayan ve zimmetine para geçirmekten suçlu bulunan Choi tutuklanmıştı. Devlet Başkanı Park Guen Hye büyük Güney Kore şirketlerini Choi'nin bağlantısının olduğu işletme ve şahıslara ihale vermeye zorlamaktan suçlu bulunmuştu. Samsung şirketinin iki yöneticisi hakkında da Choi'nin kızına menfaat sağlamaktan soruşturma açılmıştı.

Park aynı zamanda, yakın dostunun hükümetin işlerine karışmasına göz yummakla ve diplomat ve hükümet temsilcilerinin atanmasında Choi'yi söz sahibi yapmakla da suçlanıyor. Park görevini kötüye kullandığı suçlamalarını ret ediyor ve yakın dostunu aralarındaki ilişkilerden menfaat sağlamakla suçluyor.

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DW, afp,dpa/AG, GA