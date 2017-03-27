"Savcılık, Dursun Özbek'i, Şükür ve Erdem'in ihraçlarının reddedilmesiyle ilgili ifadeye çağırdı" iddiası

Galatasaray'ın hafta sonundaki mali genel kurulunda 'FETÖ' sanıkları Hakan Şükür ile Arif Erdem'in kulüp üyeliğinden ihraç edilmeyip yönetim kurulu kararıyla bunun gerçekleştirilmesiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Odatv yazarı Sami Menteş'in haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i konuyla ilgili ifade vermeye çağırdı. Savcılığın genel kurulda ihraç talebinin reddi yönünde oy kullananları araştıracağı da iddialar arasında.

Menteş, Galatasaray üyesi olan ve tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Kadri Gürsel’in ihraçlarının kulübün genel kuruunda gündeme gelmediğini belirterek "Hükümet kanadından da bu konuda bir talep gelmedi. Bu durum hem hükümetin, hem de Galatasaray kulübünün Sabuncu'nun ve Gürsel’in masumiyetlerinden şüphe etmedikleri yorumlarına neden oldu" diye yazdı.

Sami Menteş'in Odatv internet sitesinde bugün (27 Mart 2017) yayımlanan 'Dursun Özbek savcılığa çağrıldı' başlıklı yazısı şöyle:

Galatasaray’ın Cumartesi günü gerçekleştirilen Mali Genel Kurulu’nda haklarında FETÖ suçlaması bulunan üyelerin ihracıyla ilgili oylama yapılmıştı. Genel kurulda yapılan oylama sonucu Galatasaray’ın eski oyuncularından Hakan Şükür'ün ve Arif Erdem’in üyelikten ihraç talebi oy çokluğuyla reddedilmişti.

Galatasaray, hükümetten gelen sert tepki sonrası Şükür'ü ve Erdem’i kulüp üyeliğinden aidatlarını ödemedikleri gerekçiyle çıkardı.

Odatv Galatasaray kulislerine kulak verdi ve yaşananların arka planlarını öğrendi.

Telefon trafiği bütün gece sürdü

Galatasaray’ın mali genel kurulda aldığı ihraç talebinin reddi kararından sonra, Galatasaray yöneticilerini bakanlık aradı ve kararın düzeltilmesini istedi. Galatasaray yöneticileri ve hükümet arasındaki telefon trafiği bütün gece sürdü.

Kararın ardından kulüp yönetimini haber ajansları ve gazeteler de aramaya başladı. Galatasaray Yönetim Kurulu ani bir kararla Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyelikten ihracını görüşmek için olağanüstü toplanma kararı aldı.

Hakan Şükür kulübü aradı

Toplantıda, Galatasaray tüzüğünde yer alan '6 yıl aidat yatırmayan üye ihraç edilir' maddesinin uygulanması formülü bulundu. Hakan Şükür’ün 8, Arif Erdem’in ise 7 yıldır aidat yatırmadığı belirtilerek kulüp üyeliğinden atıldıkları duyuruldu.

Şükür ve Erdem’in ihraç kararının açıklanmasının ardından, üyeliğinin devam etmesini isteyen Hakan Şükür bugün kulübü aradı ve “Borcum ne kadarsa ödemek istiyorum” dedi. Ancak Şükür'e olumsuz yanıt verildi.

Savcılık Başkan Özbek'i çağırdı

Galatasaray Mali Genel Kurulu’nun aldığı ihraç talebinin reddi kararının ardından bugün Cumhuriyet Başsavcısı harekete geçti ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i ifadeye çağırdı. Savcılığın genel kurulda ihraç talebinin reddi yönünde oy kullananları araştıracağı öğrenildi.

Sabuncu ve Gürsel'in ihracı gündeme dahi gelmedi

Cumartesi günü yapılan Galatasaray Mali Genel Kurulu’nda, kulüp üyeliğinden Zekeriya Öz, Hüseyin Avni Mutlu gibi birçok isim FETÖ’yle iltisaklı olduğu gerekçesiyle çıkarılmıştı.

Ancak ne genel kurulda ne de yönetim kurulunda Galatasaray üyesi olan ve tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Kadri Gürsel’in ihraçları gündeme gelmedi. Hükümet kanadından da bu konuda bir talep gelmedi. Bu durum hem hükümetin, hem de Galatasaray kulübünün Sabuncu'nun ve Gürsel’in masumiyetlerinden şüphe etmedikleri yorumlarına neden oldu.