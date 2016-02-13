Savcılık civciv katliamına el koydu



Almanya'da tavuk çiftliklerinde yumurtadan çıkan civcivler erkek oldukları anlaşıldığında toplu olarak itlaf ediliyor. Rende makinalarına atılarak ya da zehirli gazla boğularak öldürülen erkek civcivlerin sayısı yılda 50 milyonu buluyor.

Spiegel dergisinin haberine göre, hayvan hakları savunucularının uzun zamandır devam eden tepkisi karşılık buldu ve Münster Başsavcılığı erkek civcivleri rendeleyen veya gazla boğan bir tavuk üretim çiftliği hakkında soruşturma başlattı.

İddianamede, Senden'de bulunan çiftlikte hayvan katliamı yapıldığı ileri sürülüyor.

İlk soruşturma

Spiegel dergisi, Almanya'da ilk kez bir üretim tesisi hakkında civcivleri itlaf ettiği gerekçesiyle dava açıldığını yazdı. Dergiye açıklamalarda bulunan savcılık sözcüsü sorunun ülke genelini kapsadığı için örnek bir karar verilmesi yönünde çalışmalar yapıldığını söyledi.

Spiegel, söz konusu çiftlik hakkında 2013 yılında "hukuk dışı uygulamaları" nedeniyle cezai işlem yapıldığını da belirtti.

Hayvan hakları koruma örgütü Peta'dan Edmund Haferbeck ise savcılık tarafından soruşturma açılmasını tarihi bir gelişme olarak nitelendirerek konuyla ilgili 10 yıldır mücadele ettiklerini söyledi. Almanya'da günde 140 bin erkek civcivin yumurtadan çıktığı gün öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Erkek civcivler yumurtlamamaları ve dişilere göre daha az etlenmeleri nedeniyle üreticiler tarafından tercih edilmiyorlar.