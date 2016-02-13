T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Savcılık civciv katliamına el koydu

Almanya'da her yıl yaklaşık 50 milyon erkek civciv telef ediliyor. Savcılık da civcivlerin kitlesel ölümüne karşı harekete geçti.

13 Şubat 2016 19:33


Almanya'da tavuk çiftliklerinde yumurtadan çıkan civcivler erkek oldukları anlaşıldığında toplu olarak itlaf ediliyor. Rende makinalarına atılarak ya da zehirli gazla boğularak öldürülen erkek civcivlerin sayısı yılda 50 milyonu buluyor.

Spiegel dergisinin haberine göre, hayvan hakları savunucularının uzun zamandır devam eden tepkisi karşılık buldu ve Münster Başsavcılığı erkek civcivleri rendeleyen veya gazla boğan bir tavuk üretim çiftliği hakkında soruşturma başlattı.

İddianamede, Senden'de bulunan çiftlikte hayvan katliamı yapıldığı ileri sürülüyor.

İlk soruşturma

Spiegel dergisi, Almanya'da ilk kez bir üretim tesisi hakkında civcivleri itlaf ettiği gerekçesiyle dava açıldığını yazdı. Dergiye açıklamalarda bulunan savcılık sözcüsü sorunun ülke genelini kapsadığı için örnek bir karar verilmesi yönünde çalışmalar yapıldığını söyledi.

Spiegel, söz konusu çiftlik hakkında 2013 yılında "hukuk dışı uygulamaları" nedeniyle cezai işlem yapıldığını da belirtti.

Hayvan hakları koruma örgütü Peta'dan Edmund Haferbeck ise savcılık tarafından soruşturma açılmasını tarihi bir gelişme olarak nitelendirerek konuyla ilgili 10 yıldır mücadele ettiklerini söyledi. Almanya'da günde 140 bin erkek civcivin yumurtadan çıktığı gün öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Erkek civcivler yumurtlamamaları ve dişilere göre daha az etlenmeleri nedeniyle üreticiler tarafından tercih edilmiyorlar.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaMünster BaşsavcılığıSendenSpiegelPeta Edmund HaferbeckDeutsche Welle Türkçe dpa/TY/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24