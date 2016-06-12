Savcılıktan karartma talebi; Can Erzincan TV’nin de lisansının iptali istendi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Bugün TV ve Kanaltürk'e kayyum atanmasının ardından, bazı gazetecileri kendi bünyesine alan Can Erzincan TV’nin Türksat ve kablolu TV’den çıkarılması için için yazı yazdı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Hasan Yılmaz tarafından ilgili kurumlara gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

“Cemaat bünyesi altındaki bazı basın yayın kuruluşlarına el konuldu, bazılarının ise faaliyetlerinin kendiliğinden durma noktasına geldi. El konulan ve faaliyetleri durma noktasına gelen yayın organlarında çalışan birçok personel ve bu kanalların ekipmanları Can Erzincan TV'ye aktarıldı. Can Erzincan televizyonunun bu aşamadan sonra cemaatinin amacı doğrultusunda yayınlar yaptığı, toplumsal algı oluşturulmaya çalıştığı, anayasal kurum ve kuruluşlarının itibarsızlaştırılmaya çalıştığı tespit edilmiştir."

Samanyolu Yayın Grubu bünyesindeki televizyon ve radyo kanalları da 2015 yılında, Türksat uydusundan çıkarılmıştı.

İpek Medya Grubu'na bağlı Kanaltürk ve Bugün televizyonları ile Bugün ve Millet gazetelerine el konulmasının ardından, bu kurumlarda çalışan çok sayıda gazeteci Can Erzincan TV'de işe başlamıştı. Kanalın sahibi Recep Aktaş "kapılarının bu kurumlarda çalışan kişilere açık olduğunu" ilan etmişti.

"Bize gelen bir resmi yazı yok"

Konu ile ilgili Can Erzincan TV Yönetim Kurulu Başkanı Recep Aktaş Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "böyle bir bilginin kendilerine gelmediğini, bununla ilgili bir resmi yazının da kendilerine ulaşmadığını" söyledi. "İddiayı biz de sizin gibi Havuz medyasındaki haberlerden öğreniyoruz" diyen Aktaş "Her zamanki gibi havuz medyasının haberlerinden bir tanesi. Şu anda bize gelen bir resmi yazı yok. Ancak yarın ne olur bilinmez. Haberlerde geçen iddialar da mesnetsizdir. Algı yönetimi yapılıyor. Bununla da hukuksuz bir uygulama temize çıkarılmaya çalışılıyor" şeklinde konuştu.