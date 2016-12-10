Savcılık: ByLock, Turquoise ismi ile Türkiye’de FETÖ'nün hizmetine sunulmuş

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'FETÖ'nün Tavas ilçesindeki yapılanmasına yönelik iddianamesinde örgüt üyelerinin gizli haberleşme programı olarak delil kabul edilen 'ByLock' hakkında da detaylı bilgiler yer aldı.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, ByLock programının kuruluşu, işleyişi ve diğer birçok teknik özellik ayrıntılarıyla iddianamede anlatıldı.

İddianamede ByLock hakkında şu bilgiler veriliyor:

“Bylock Programı flaş bellek ile kurulum dosyasını telefona kopyalama ile başlayan bir mesajlaşma programıdır. Giriş şifresi oluşturulduktan sonra sisteme Türkiye haricinden başka bir ülkenin “server”ı üzerinden bağlantı sağlanabilmektedir. Bu bağlantı genellikle Amerika Birleşik Devletleri üzerinden gerçekleşmektedir. Veri tabanın Kanada’da olan ByLock üzerinden gönderilen mesajlar, mesajı gönderdikten sonra alıcı tarafından silinmemiş ise 24 saat içerisinde sistem tarafından otomatik olarak silinmektedir. Ancak gönderici mesajı gönderdikten sonra mesajı telefonundan silerse, alıcı mesajı okuduktan sonra sistem mesajı otomatik olarak silmekte, ByLock içerisinde gelen mesajlardan telefonların özelliklerine göre ekran görüntüsü kopyası alınabilmektedir.

"Bylock programı ilk başta İngilizce yazılım olarak üretilmiş ve örgütün kullanımına sunulmuş, daha sonra Türkçe yazılım güncellemesi yapılarak Turquoise ismi ile özellikle tüm Türkiye’de FETÖ/PDY hizmetine sunulmuştur. Türkiye’de örgüt tarafından yazışma ve mesajlaşma olarak bu iki Türkçe ve İngilizce versiyonu kullanılmaktadır. Bu programlara ait ByLock ve Turquoise isimli versiyonlar App Store ve Play Store mağazalarında bulunmamaktadır.

"FETÖ/PDY üyeleri, Bylock ve Turquoise yazışma ve mesajlaşma programı haricinde App Store ve Play Store mağazalarında bulunan ve sesli görüşmeler, fotoğraf, video gönderebilen Kakao Talk, Cover Me, Tango, Line vb. isimli programları kullanmaktadır. Bir dönem Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması lideri Fetullah Gülen’den, bölge İmamlarına, bölge imamları vasıtası ile il ve ilçe imamlarına gelen tüm emir ve talimatlar ByLock (Turquoise Türkçe Versiyonu) üzerinden ulaştırır.”