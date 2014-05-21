Savcılık: Basın mensupları Soma soruşturmasıyla ilgili bilgi talep etmemeli

Soma'daki maden faciası soruşturmasını yürüten Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahiner, Adliye ve çevresinde bulunan basın mensuplarının ayrılmalarını istedi. Şahiner yaptığı yazılı açıklamada "Soma Adliyesi ve çevresinde soruşturma ile ilgili bilgi talep edilmemesi yararlı olacaktır" dedi.

Şahiner, basında zanlıların TCK'nın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmakla" suçlanacakları haberlerine karşı uyarıda bulundu, "Suçun hukuki vasıflandırılması bilahare Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri kapsamında görevli Cumhuriyet Savcıları tarafından değerlendirilecektir" dedi.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahiner, savcılığın internet sitesinden yazılı açıklama yaptı. Şahiner, Soma Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında halen gözaltında tutulan şüpheli bulunmadığını duyurdu. Şahiner, soruşturma kapsamlı bir şekilde tamamlanınca suçun hukuki vasıflandırılmasının bilahare Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri kapsamında görevli Cumhuriyet Savcıları tarafından değerlendirileceğinin altını çizdi. Şahiner açıkmasında olayda "bilinçli taksir veya başkaca kasıt sayılabilecek" bir durumun olup olmadığının da soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcıları tarafından karara bağlanacağını bildirdi.

Basına 'ayrılın' açıklaması

Savcı Şahiner, yazılı açıklamasında şu bilgileri verdi;

"Soruşturmanın selameti, adil bir yargılamanın yapılabilmesi, şüphelilerin lehine veya aleyhine olan delillerin toplanabilmesi, lekelenmeme hakkı, masumiyet karinesi, mağdurların haklarının korunabilmesi için bu aşamada Soma Adliyesi ve çevresinde soruşturma ile ilgili bilgi talep edilmemesinin yararlı olacağı, açıklamaların kamuoyuna yazılı olarak duyurulacağı, başta Soma'da bulunan vatandaşlarımız olmak üzere Soma Adliyesi ve çevresinde bulunan basın mensuplarının Adliye binasına giriş ve çıkışlarda sorun yaşanmaması için o bölgeden ayrılmalarının yararlı olacağı değerlendirildilmektedir."