Savcılık, bakanın adının karıştığı 15 milyon liralık yolsuzluğu soruşturuyor

Fatih Altaylı'nın Habertürk Tv'deki Teke Tek programına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği "yolsuzluk" suçlamasına yanıt vermek için bağlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun reddettiği olayın detayları ortaya çıktı. Bakan’ın adının karıştığı yolsuzluk iddiasını savcılığın soruşturduğu ve İBB’den olayla ilgili belgeleri istediği öğrenildi.

Sözcü’den Özlem Güvemli imzalı habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Aralık 2020'de yargıya taşıdığı ve soruşturmayı yürüten savcılığın İBB'den tüm kayıtları istediği dosyayla ilgili süreç şöyle gelişti:

İBB'nin yeni yönetimi, belediyeye ait Medya A.Ş'nin 2018 yılında ihale ettiği “web sitesi yapımı ve organizasyon” işlerini mercek altına aldı. İBB Teftiş Kurulu'na bağlı müfettişler yaptıkları denetimde, ihale kapsamında yapılan ödemelerde usulsüzlüklere rastladı. Yapılan işlerin tamamına yakınının sözleşmeye uygun olmadığı ve yapılan 15 milyon 458 bin lira tutarındaki ödemenin kamu zararı yarattığı belirlendi. Dönemin harcama ve ihale yetkilisi olan eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve şu anki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da aralarında bulunduğu İBB görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Yolsuzluk haberine önce erişim engeli geldi, ardından İçişleri Bakanlığı yolsuzluk dosyalarına el koydu. Kılıçdaroğlu geçen günlerde bir TV programında bakan hakkındaki yolsuzluk iddiasını tekrar gündeme getirdi. Canlı yayına bağlanan Bakan Karaismailoğlu, “Uydurma bir rapordur” dedi ve Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Yolsuzluk iddiaları ile ilgili İBB'nin yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, 3 ay önce 19 Ekim 2021 tarihinde İBB'ye bir yazı göndererek yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere bazı belgeler istedi. Söz konusu ihalenin evraklarının onaylı suretleri talep edildi. İhalenin hangi kanun kapsamında, ne zaman ve nerede yapıldığının bildirilmesi istendi. İhaleyi alan İBB şirketi Medya A.Ş ile imzalanan sözleşme ve hakediş dosyalarının onaylı suretleri, bu dosyalarda görev alan kontrol heyeti üyeleri ile kabul komisyonu üyelerinin ve yüklenici şirketinin yetkili temsilcisinin açık kimlik ve adres bilgilerinin iletilmesi talep edildi. İBB, talep edilen bütün evrakı 1 Kasım 2021 itibariyle başsavcılığa gönderdi.

15.4 milyon liralık kamu zararının faiziyle ödemesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ayrı bir işlem daha başlattı. Karaismailoğlu'na yazı gönderilerek ödemenin yapılması istendi ve ödeme yapılmaması durumunda borcun tahsili için dosyanın hukuk müşavirliğine gönderileceği kaydedildi. Kurum içinde yapılan idari soruşturma kapsamında dosyada adı geçen eski İBB görevlileri hakkında disiplin soruşturması açılması ve devlet memurluğundan çıkarılması için de işlem başlatıldı.

Bakan Karaismailoğlu'nun adının karıştığı olayı soruşturan İBB Teftiş Kurulu, raporunda tespit edilen usulsüzlükleri şöyle sıralamıştı: – 74 adet web sitesi videolarının hazırlanması için 1 milyon 125 bin liralık ödeme yapıldı. Ancak işin yapılması ve tamamlanması için Medya A.Ş'nin İBB'ye sunduğu herhangi bir senaryo olmadığı tespit edildi. – 15 adet mobil uygulama tanıtım filmi için de senaryo ve ham görüntülerin idareye teslim edilmediği, buna rağmen 900 bin liralık ödeme yapıldığı tespit edildi. – 50 adet grafik tasarım hazırlama işi için 750 bin liralık ödeme yapıldı. Ancak Medya A.Ş'nin İBB'ye bu işle ilgili sunduğu herhangi bir tasarım onayı yapıldığına dair bir iş listesinin bulunmadığı kaydedildi. – 25 adet mobil uygulama geliştirme işi için 1 milyon 875 bin liralık ödeme yapıldı. Ancak geliştirme süresi boyunca Medya A.Ş'nin İBB'nin kaynak kod sistemine yüklediği hiçbir mobil uygulama kodu olmadığı tespit edildi. – 20 adet web uygulamaları uı/ux tasarımı geliştirme ve yayınlama hizmeti için İBB, 5 milyon liralık ödeme yaptı. Sözleşme bitiminde İBB'nin sistemine yüklenen ya da teslim edilen hiçbir kod bulunamadı. – 3 adet sanal gerçeklik projesi hazırlama hizmetine 2 milyon 380 bin TL ödeme yapıldı. İşin tanımında belirtilen Android ve IOS platformlarında sorunsuz çalışacak, akıllı telefon ve tablet yazılımı ile uygulamalarının idareye teslim edilmediği belirlendi.



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