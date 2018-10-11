Savcılık, Arda Turan için harekete geçti

Başakşehirli futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavga sonrası savcılık harekete geçti.

Berkay’ın şikâyeti üzerine Arda Turan hakkında soruşturma açıldı. Sözcü’den Ümit Türk’ün haberine göre, savcılığın olayı incelemeye aldığı, soruşturma kapsamında Turan’ın ifadesinin alınabileceği öğrenildi.

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Ne olmuştu?

Turan ile Berkay arasında önceki gece sözlü taciz yüzünden kavga çıkmış, kavgada Berkay'ın burnu kırılmıştı. Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, kavgaya sebebiyet veren olayın Turan'ın kendisine yönelik olarak sözlü taciz olduğunu açıklamıştı.

Turan, olay sonrası iddiaları redderken Berkay'ın kaldırıldığı hastaneye silah ile gittiğini ve şarkıcıya "Ben kimsenin karısına, kızına bakmam. Eğer bu iftiraya inanıyorsan bana sık" dediğini açıklamıştı.

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında Turan'a kullandığı "Silahla hastaneye gittim" ifadesinin sorulup sorulmayacağı merak ediliyor.