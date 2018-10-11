Berkay'ın eşini sözle taciz eden Arda Turan: Olayı daha fazla uzatmak istemiyorum

Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i sözle taciz edip şarkıcının burnunu kıran Arda Turan, olayın ardından özür dilemediğini açıkladı. Turan, "Sebebini Berkay’a sorun, anlatabiliyorsa anlatsın” ifadesini kullanırken ‘olayı daha fazla uzatmak istemediğini’ söyledi.

Başakşehirli futbolcu Arda Turan, önceki gece Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i “Ne kadar güzelsin, evli olmasam seni kaçırmazdım” diyerek sözlü taciz etti. Turan’ın eşine yönelik tacizini duyan Berkay, "Karımı eve bırakıp döneceğim. Erkek erkeğe konuşacağız” diye karşılık verdi. Bu uyarı üzerine gerilen Turan da Berkay’a kafa attı. Turan’ın darbesiyle Berkay’ın burnunda 15 kırık oluştuğu belirtildi.

Kanlar içinde kalan şarkıcı, eşi ve arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Arda Turan’ın da Berkay’ın bulunduğu hastaneye giderek şarkıcıdan “Eşin olduğunu bilmiyordum” diyerek özür dilediği öne sürüldü.

Kavganın basına yansımasının ardından Arda Turan sosyal medya hesabından “Evet bir tartışma yaşanmıştır, ama sebebi haberleştirildiği gibi namus meselesi değildir” iddiasında bulundu.

“Anlatabiliyorsa anlatsın"

Turan, daha sonra Hürriyet’e konuştu ve taciz iddiasını da içeren olayı ‘daha fazla uzatmak istemediğini’ söyledi. Turan, “Geldi, ensemden tuttu. Sebebini Berkay’a sorun, anlatabiliyorsa anlatsın.” ifadesini kullandı.

"Hastaneye silahla gittim"

Bugün Teve2'deki 2. sayfa programına konuşan Arda Turan, olayı şu sözlerle anlattı:

"O hanımefendi ve arkadaşları yan masamızda eğleniyordu. 1 saat sonra mekana Berkay geldi. Benim yanıma gelip 'Kaptan seninle yarın görüşelim mi' dedi. 'Tamam Berkay, konuşalım' dedim. Önce şakalaşıyor sandım. Sonra gelip ensemden tutunca sinirlendim. Sonra 'sana ne oluyor' dedim, kafayı koydum. O ana kadar neden kavga ettiğimizi bile bilmiyordum. Olayın detaylarını Aslıhan'dan öğrendim. Onu da Özlem aramış. Duyduklarım karşısında şoke oldum. Berkay'ın eşiyle aramızda hiçbir sohbet olmadı. Hastaneye silahla gittim. Berkay'a 'Ben kimsenin karısına, kızına bakmam. Eğer bu iftiraya inanıyorsan bana sık' dedim. Hastanede 'bir yanlış anlaşılma olmuş' dedik. Eşiyle ve Berkay ile sarılarak, helalleşerek ayrıldık. Sabah uyandığımda Berkay ve eşinin bu açıklamalarını okudum."

Aslıhan Doğan'dan açıklama

Olayların ardından gözler doğumuna 2 hafta kalan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'a çevrildi. Doğan, Instagram sayfasında konuyla ilgili bir açıklama yayınladı:

"Yaşanmışlıklarıyla her daim olgunlaşmış bir insan, yetiştirilme şeklinden ötürü aile kavramının ne olduğunu iyi bilen bir evlat, tahmin edilenden çok daha güçlü bir kadın, ve en önemlisi bir anne adayı olarak yazıyorum. İlişkimin ilk gününden evliliğimin bugününe kadar ne kadar saçmalık varsa önüme sunuldu. Farklı amaçlara hizmet eden, beni sosyal platformda eleştirmeyi kendinde hak gören, ve maalesef mutsuzlukla beslenen hazımsız insanlarla karşılaştım. Sabrım bir çok kez denense de bugüne dek kimseye istediğini vermedim. Bugün de vermeyeceğim. Allah'ın izniyle oğlumu kucağıma almama çok az kala, yazılıp çizilen hiçbir şeyin, ve hiçbir 3. şahsın bana ve aileme zarar verebilecek nitelikte olmadığını bilmenizi isterim. Saygılar..."

Berkay ve Şahin’in açıklamaları

Olay sonrası açıklama yapan Özlem Şahin, “Arda yanıma gelip, kulağıma eğildi. ‘Evli olmasam seni kaçırmazdım’ dedi. Berkay bunu gördü. Aralarında tartışma çıktı. Eşim bana döndüğü sırada Arda kafa attı” dedi. Burnu kırılan Berkay’ın dün ameliyat olduğu öğrenildi.

Berkay olayın ardından hukuki yollara başvuracağını açıkladı: “Bütün hukuki yollara başvuracağız. Bugün ameliyat olacağım. Arda’nın benim eşimi tanımamasına imkân yok. Yıllardır süren ve göz önünde olan bir evliliğim var.”