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15 Temmuz Darbe Girişimi

Savcılık: Ankara ve Tokat'ta 'FETÖ'nün hâkim-savcı ve kaymakam adayları için açtığı evler tespit edildi

100 kaymakamdan 30'u itirafçı oldu ve etkin pişmanlıktan serbest bırakıldı

27 Kasım 2016 11:50

Ankara ve Tokat'ta 'FETÖ’nün hâkim-savcı ve kaymakam adayları için açtığı kamp tipi çalışma evleri tespit edildi. 100'e yakın kaymakama, 150 hâkim ve savcıya ulaşıldı. Bunlardan 30’u itirafçı oldu ve etkin pişmanlıktan yararlandırılarak serbest bırakıldı. Bu kişilerin, önce örgütün KPSS hazırlık evlerinde bir araya geldikleri, daha sonra da bu çalışma evlerine geçtikleri belirlendi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ’nün devlet kadrolarını nasıl ele geçirdiğine ilişkin yol haritasını ortaya koyan önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Başsavcı Erdoğan Bayrakdar tarafından yürütülen soruşturmada, Ankara ve Tokat’ta 'FETÖ’nün hâkim-savcı ve kaymakam adayları için açtığı kamp tipi çalışma evleri tespit edildi. 20 civarında hâkim-savcı, 3 de kaymakam adayları evi tespit edildi. Bu kişilerin, önce örgütün KPSS hazırlık evlerinde bir araya geldikleri, daha sonra da bu çalışma evlerine geçtikleri belirlendi.

Farklı dönemlerde kullanılan 20 hâkim ve savcılık sınavı çalışma evinde kalanların haberleşmeyi cep telefonları yerine evdeki sabit hatlı telefondan yaptığını tespit eden savcılık, sabit hatlı telefonla yapılan görüşmeleri tek tek inceleyerek çok sayıda isme ulaştı. 150 hâkim ve savcının ismi belirlendi. Bu isimlerin önemli bir kısmının HSYK tarafından meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı; kalanların da ihracı sağlandı.

'İmamlar' yakalandı

Başsavcılık, örgütün kaymakamlık sınavına hazırlık için kamp olarak kullandığı 3 evi de belirledi. Bir gizli tanığın ifadeleri ile 100, 101 ve 102. dönem kaymakam adaylarından sorumlu örgüt imamlarının kimliklerine ulaşıldı. Bu isimlerin 'FETÖ' okullarında öğretmen olan “Suat” kod adlı T.A. ve “Yunus” kod adlı Y.A. olduğu tespit edildi. Söz konusu kişilerin, “patates hatlar” kullanarak kaymakamlarla irtibata geçtiği ortaya çıktı.

Kaymakamlar, örgütten dönem dönem çıkmak istediklerini ancak tehditlerden dolayı buna cesaret edemediklerini anlattı.

İtirafçı oldular

Gözaltına alınan 2 imam, itirafçı oldu. Bu itiraflardan 30’u kaymakam adayı, 70’i kaymakam 100 kişiye ulaşıldı. Bunlardan 30’u itirafçı oldu ve etkin pişmanlıktan yararlandırılarak serbest bırakıldı. Kaymakamlardan bazıları ifadelerinde, kaymakamlık sınavı sorularının söz konusu evlerde kendilerine verildiğini, mesleğe başladıktan sonra maaşlarının yüzde 10’unu himmet olarak 'FETÖ imamları'na verdiklerini söyledi. İtirafçı isimler, bu evlerde yazılı sınav ve mülakat öncesinde örgüt imamlarınca sık sık bilgilendirildiklerini de kaydetti.

 

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