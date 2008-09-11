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Yaşam

Savcılık adli tıp raporunu bekliyor

Operatör Dr. Muzaffer Kuşhan'a ait tesislerde 19 yaşındaki Dila Kurt'un ölümüne ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

11 Eylül 2008 03:00

Operatör Dr. Muzaffer Kuşhan'a ait tesislerde 19 yaşındaki Dila Kurt'un ölümüne ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Polonezköy'deki Dr. Kuşhan'a ait tesislerde 7 Eylülde Dila Kurt'un kalp krizi geçirerek ölümüne ilişkin soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcısı Faik Ersöz'ün, Adli Tıp Kurumu'ndan genç kızın kesin ölüm sebebine ilişkin rapor beklediği öğrenildi.
Savcılığın, rapordaki tespitlere göre Dila Kurt'un ölümünde sorumluluğu veya kusuru bulunanlar hakkında yasal işlem yapabileceği belirtildi.
Bu arada, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonucu hazırlanan ve bir örneği Beykoz Cumhuriyet Savcılığına gönderilen raporun adli soruşturmayı etkilemeyeceği, idari açıdan yükümlülük getireceği bildirildi.

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