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15 Temmuz Darbe Girişimi

Savcılık açıkladı: Gözaltına alınan o Gülen spiker Gülen değil

Medyaya yansıyan haberlerde Kemal Gülen'in Kastamonu'da gözaltına alındığı yazılmıştı

12 Ağustos 2016 17:18

Fetullah Gülen'in yeğeni olduğu söylenen ve Kastamonu'da dün gözaltına alınana kişinin Kemal Gülen değil akrabası Kemalettin Gülen olduğu açıklandı. 

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı'nın açıklaması şöyle:

"12 Ağustos 2016 günü bazı ulusal medya ile Kastamonu yerel gazetelerinde ve internet sitelerinde, 'FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’in yeğeni, Samanyolu Televizyonu spikeri, avukat Kemal Gülen saklandığı Kastamonu Araç İlçesinde yakalanarak gözaltına alındı' şeklinde haberler yer almıştır. Kastamonu Araç İlçemizde yakalanarak gözaltına alınan şahıs, haberlerde belirtilen Samanyolu Televizyonu sunucusu avukat Kemal Gülen olmayıp, yine Fethullah Gülen'in akrabası olduğu bildirilen Seyfeddin ve Saadet oğlu 1979 doğumlu Kemalettin Gülen isimli şahıstır. Şüpheli şahıs hakkındaki soruşturma halen gizli bir şekilde ve titizlikle yürütülmektedir."

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturmada Fetullah Gülen'in yeğeni ve avukatı eski Samanyolu Haber spikeri Kemal Gülen'in hakkında yakalama kararı bulunuyor.

 

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