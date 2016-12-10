Savcılık: 264 ateşeden 165'inin FETÖ ile bağlantısı tespit edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma askeri ataşelere uzandı. ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Yunanistan, Rusyave Mısır'ın da aralarında bulunduğu 70 ülkede görevli 264 askeri, deniz, hava ve idari ataşeleri ile yardımcılarını mercek altına alan savcılık, önemli ayrıntılara ulaştı. Anayasal Büro Savcısı Mustafa Gökçe'nin yürüttüğü soruşturmada elde edilen verilere göre, Türk büyükelçiliklerinde 264 ataşe ve ataşe yardımcısı görev yapıyor. Bunlardan 165'inin 'FETÖ' ile irtibatlı olduğu belirlendi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardında ataşeler için düğmeye basılmış ve görevlerine son verilmişti. Ayrıca bu kişilerin Türkiye'ye dönmesi için de çağrıda bulunulmuştu. Sözkonusu çağrıya uyarak Türkiye'ye gelenlerden 24 şüpheli tutuklandı, 54'üne de adli kontrol uygulandı.

87'si halen Kaçak

Ancak 'FETÖ' şüphelisi 87 ataşenin ise "Geri dön" emrine rağmen Türkiye'ye gelmedikleri ve firari olduğu belirlendi. Savcılık, sözkonusu firariler hakkında yakalama kararı çıkardı. Şu ana kadar hakkında herhangi bir işlem yapılmayan 99 ataşeden 66'sının ise mevcut görevlerine devam ettiği kaydedildi. Geriye kalanlardan ise bir kısmının yurtdışı görevinin rutin olarak bittiği, bir kısmının da ilişiğini kestiği anlaşıldı.

2 general tutuklu

Soruşturma kapsamında hakkında adli işlem yapılanlar arasında general ve amiral de bulunuyor. Bunlardan Washington Silahlı Kuvvetler ve Hava Ataşesi Tuğgeneral Yavuz Çelik ile Moskova Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Tuğamiral Ahmet Hakan Güneş tutuklandı. Öte yandan, 165 şüpheliden 92'sinin kurmay albay, kurmay yarbay ve kurmay binbaşı rütbesinde olması dikkat çekti. 'FETÖ'nün diğer tüm kamu kurumu sınavlarında olduğu gibi kurmaylık sorularını da çaldığı iddia edilmişti.

Çoğu Washington'da

'FETÖ'cü ataşelerin en yoğun bulunduğu elçiliğin Washington olduğu belirlendi. Washington'da görevli 42 ataşe ve yardımcıları ile irtibat görevlisinden 29'u hakkında 'FETÖ' şüphelisi olduğu gerekçesiyle adli işlem yapıldığı öğrenildi. Ayrıca, Berlin'deki 11 ataşeden 6'sına, Tel Aviv'deki 2 ataşenin 2'sine, Atina'daki 6 ataşeden 4'üne, Moskova'daki 6 ataşeden 4'üne, Paris'teki 4 ataşeden 3'üne tutuklama, yakalama, adli kontrol gibi adli işlemler yapıldı. Soruşturmada ayrıca, ataşelerin 18'inin kriptolu yazışma programı ByLock'u kullandığı da ortaya çıkarıldı. Bu şüphelilerden bir kısmının ismi ise programı en fazla kullananların yeraldığı 'kırmızı liste'de. Yine 165 şüpheliden 18'inin eşi de soru hırsızlığıyla suçlando ortaya çıkarıldığı 2010 KPSS soruşturmasının sanığı. Savcılık daha önce eşleri KPSS şüphelisi olan 400 askerin ismini Genelkurmay Başkanlığı'na bildirmişti.

Kriptolar inceleniyor

Soruşturmayı derinleştiren savcılığın, şu anda hakkında adli işlem yapılmayan ancak yurtdışı görevi sona eren ya da ilişiği kesilen isimlerle ilgili araştırması sürüyor. Bunların da 'FETÖ' ile irtibatının tespit edilmesi durumunda bu isimler dosyada 'şüpheli' olarak yer alacak. Bu kapsamda, yurt dışı askeri ataşelikler ve askeri temsilcilikler tarafından aktif bir şekilde kullanılan Yurtdışı Askeri Temsilcilikler Mesajlaşma Sistemi'nden (YATMES) de imaj alındı. Kriptolu bir program olan YATMES'in çok gizli dosyaların paylaşımında kullanıldığı biliniyor. Savcılık ayrıca, büyükelçiliklerden 15 Temmuz ve sonrasına ilişkin güvenlik kamera görüntülerini de istedi.

Kasadan çıktı

'FETÖ'cü ataşeleri belirleyen savcılık, görev yaptıkları büyükelçiliklerdeki çalışma ofislerinde de arama yaptırdı. Delil niteliğindeki belge ve dijital malzemelere el konuldu. Bunların arasında TSK'dan ihraç edilen Cezayir Askeri Ataşesi Kurmay Albay Şemsettin Eray'ın ofisindeki kasasından 2 adet 1 dolar çıktı. Arama sonrası el konulan tüm deliller diplomatik çantalarla Ankara Başsavcılığı'na gönderildi.