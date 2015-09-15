Savcılık: 2010'daki KPSS'de doğru şıklar koyu renkle işaretlendi

KPSS’de kopya iddiaları üzerine hazırlanan iddianamede sızan sorulara ait görüntüler yer aldı. Buna göre doğru şıkların koyu renkle işaretlenerek adaylara dağıtıldığı öne sürüldü. 2010 yılındaki KPSS’de kopya çekildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada Savcı Yücel Erkman, 5 yıl aradan sonra aralarında eski ÖSYM başkanları Ali Demir ve Ünal Yarımağan’ın da bulunduğu 230 şüpheli hakkında iddianame hazırlamıştı.

1235 sayfalık iddianamede, KPSS sınavında bir doğru cevapla dahi binlerce adayın önüne geçerek kamu görevine atanabilmenin yolunun açıldığı anlatıldı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre iddianamede, 2010’daki KPSS’de soruların sınavdan önce elde edilerek dağıtıldığı, jandarma kriminal, emniyet, bilişim uzmanları, TÜBİTAK raporları ve şüphelilerin ikrarı ile kesin ve net olduğu belirtilerek, şu değerlendirme yapıldı:

Sorular sınavdakiyle aynı

“Yüksek Öğretim Denetleme Kurulu’nun hem Eğitim Bilimleri hem de Genel Yetenek alanı sorularının binlerce adaya ulaştığına ilişkin raporuna rağmen sadece Eğitim Bilimleri alanı sınavı iptal edilerek 31 Aralık tarihinde tekrarlanmıştır ve bu nedenle birçok adayın genel kültür ve genel yetenek puanına göre devlet memurluğu kadrolarına atandığı görülmüştür. Yine iptal edildiği için tekrarlanan eğitim bilimleri puanı ile iptal edilmeyen genel kültür ve genel yetenek puanlarına dayanarak öğretmen kadrosuna atanan adaylar da söz konusudur.”

İddianamede yurtdışına kaçtığı anlaşılan şüphelilerden Baki Saçı’ya ait bilgisayarın harddiskine soruların sınavdan önce kaydedildiği, dosyalarının bu bilgisayarda oluşturulduğu tarih ve saatlere de yer verilerek öne sürüldü. İddianamede ayrıca “Genel Yetenek Türkçe sorularından 30 soru bulunduğu, bunlardan 27 tanesinin metin ve şıklar olarak tam olduğu ve bir şıkkın koyulaştırıldığı tespit edilmiştir.

Kamuflaj için ‘LYS deneme’ yazılmış

Genel Yetenek Matematik sorularından 25 soru bulunduğu, şıklarının koyulaştırıldığı ancak 1 sorunun koyulaştırılmış şıkkının aslında doğru cevap olmadığı, sayfaların üst orta kısmına bir dershane adı, sol altlarına ise ‘LYS Deneme 7’ ibaresinin yerleştirildiği anlaşılmıştır. Sayfa üst orta ve sol altlarına yerleştirilen ibarelerin kamuflaj kaygısıyla yapılmış bir işlem olduğu değerlendirilmiştir” denildi.

Tekrar sınavda yüzde 97.4’ü döküldü

Sınavda yüksek başarı sağlayan 3 bin 227 aday, iddialar üzerine tekrarlanan sınavda aynı başarıyı sağlayamadı. İddianamede, “Daha kolay bir sınavda adayların yüzde 97.4’ünün netlerinin düşmesi olağanüstü bir durumdur” denildi.

Herkes aynı yanlışı yaptı

İddianamede, matematikçilerin kitapçıklar üzerinde yaptığı incelemelere de yer verildi ve şöyle denildi:

“Sadece bir matematik sorusunda koyulaştırılmış cevabın aslında yanlış olduğu, bazı adayların bu şıkka yönelip işaretledikleri, yanlışta birleştikleri tespit edilmiştir. Adayların kitapçıklar üzerinde kolay sorularda işlem yaptıkları ancak, zor olarak nitelendirilen sorularda hiçbir işlem yapmadan doğru cevabı işaretledikleri ve bunun mümkün olamayacağı anlaşılmıştır.”