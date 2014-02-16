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Savcılardan Örnek'e yanıt: İfadesini Başsavcı aldı

Örnek’in Balyoz Darbe Planı soruşturması kapsamında ifadesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı tarafından alındığı belirtildi

16 Şubat 2014 19:18

Arzu Yıldız\Ankara

Balyoz Harekât Planı davasında 20 yıl hapse mahkûm edilen eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli ormairal Özden Örnek’in “Sözde darbe günlükleri” isimli kitabında Beşiktaş Adliyesi'nde savcılar Fikret Seçen ve Zekeriya Öz’e verdiği ifadeye ilişkin aktarımları tartışma yarattı. Öz’ün kendisine “Konçerto nedir” diye sormasına şaşırdığını belirten Örnek, sorunun eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın "aynı zamanda müzisyen olduğunun bilinmemesinden kaynaklandığını" dile getirdi.

O dönem sorgulamaya katılan savcılar ve adli kaynaklar Örnek’in iddialarıyla ilgili olarak T24’e bilgi verdiler. Örnek’in ifadesinin yürürlükteki genelgenin “kuvvet komutanları ve Genelkurmay Başkanı'nın ifadesi Başsavcı ve Başsavcı vekilleri tarafından alınır” hükmü nedeniyle dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı tarafından alındığı belirtildi.

Kaynaklar, savcılar Seçen ve Öz’ün ifadenin bir bölümüne katıldıkları, ancak soru sorma yetkisi Çolakkadı’da olduğu için ifadeye müdahale etmediklerini öne sürdüler.

Örnek’e sorulduğu iddia edilen “Konçerto nedir” sorusuyla ilgili olarak bilgi veren adli kaynaklar şunları söylediler:

“Örnek’in Yalman’a söylediği 'Endişelenmeyin, konçerto’ya devam' sözleri galiba sorular arasında yer alıyordu. Kendisi ifade sırasında bu soru üzerine uzunca bir süre izah edememişti. Tüm sorgudan aklında kalan bu soru mu olmuş? Hukuk dışına çıkılmayan bir sorgulama olmadığı için savcıları bu iddialarla itibarsızlaştırmaya çalışıyor.”

 

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