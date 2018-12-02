Savcılardan kaymakama maç şikâyeti: Stajyerleri oynattılar!

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Kamu Futbol Turnuvası kapsamında yenilgiye uğrayan Cumhuriyet Başsavcılığı futbol takımının Kaymakamlık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne konuya ilişkin olarak resmi dilekçe gönderdiğini söyledi. Maçta stajyer öğrenci oynatıldığından şikâyet edildiğini belirten Sarıkaya, "Kumu kurum ve kuruluşları arasındaki futbol turnuvalarının Anadolu’da hangi şart altında gerçekleştiğini gösteren trajikomik, hatta bazılarınızın 'delice…' bulabileceği konuyu sizlere de aktarmak istedim" diyerek yazısında söz konusu dilekçeye yer verdi.

Sarıkaya, bugün (2 Aralık 2018) "Maç da dilekçe de ofsayt... Hakem ile iki takımın formaları aynı olunca" başlığıyla yayımlanan yazısında şunları kaydetti:

Olaylar dizisi, “Kamu Futbol Turnuvası” adı altında Nisan-Mayıs aylarında düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet Başsavcılığı futbol takımının yenilgisiyle başlıyor.

Yenilgiyi kabullenmek istemeyen Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaymakamlık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne resmi yazı yollayıp, turnuvada yaşanan trajikomik olaylar serisinin vuruşunu yapıyor.

Önce mağlup olduğu “hastane” takımından şikâyetçi oluyor:

Cumhuriyet Başsavcılığının resmi yazısı burada da son bulmuyor; Jandarma Komutanlığı kadrosundan da şikayetçi oluyor.

Jandarma Komutanlığı’nda vatani görevini yapmakta olan askerlerin oynatıldığını bunun da haksız rekabete yol açtığını belirtiyor.

Resmi yazı, turnuvanın bu nedenlerle amacından ulaştığına hükmedip, gereğini şu sözlerle yerine getirilmesini istiyor:

Peki, Kaymakam ne yapmış derseniz, o da ofsayttın bir başka alanda devam etmesini sağlamak istemiş ve Cumhuriyet Başsavcılığı yazısını Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne yollamış…

Sitkom ve skeçlerin senaryolarının nereden çıktığını sanıyorsunuz; Anadolu inanılmaz cevher…