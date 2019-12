Savcılardan Ergenekon sanıklarına sert cevap!

Ergenekon davasının savcıları, sanık ve sanık avukatlarının ağır eleştirilerine sert cevap verdi. Mahkeme Başkanı H.Hüseyin Özese ile hakim Sedat Haşıloğlu'nun hazır bulunduğu 89. duruşmaya savcılar Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın katıldı.



‘Örgütle TSK’yı özdeştirmemek için

‘sözde’ kelimesini kullanıyoruz’



Mütaalasını vermeden önce bir açıklama yapan Savcı Pekgüzel, sanıkların, iddia olunan Ergenekon terör örgütünün yargılanma sürecini propaganda unsuru olarak kullandığına dikkat çekti. Mahkeme heyetinin ve savcıların TSK'yı yıpratmakla, Atatürkçülere (sanıklara) terörist demekle suçlandığını hatırlatan Pekgüzel'in bu iddialara tepkisi ise sert oldu: "İddianame ortadadır. Her kurumda olduğu gibi TSK'nın içinde de suça karışanlar olabilir. Bu soruşturma TSK'nın itibarını zedelemeyeceği gibi aksine itibarını artıracaktır. TSK içinde faaliyet gösterdiğini kendi belgelerine açıkça yazan örgütün faaliyetlerinden bahsederken, 'sözde TSK içinde faaliyet gösteren' dememizden daha doğal ne olabilir? Örgütle TSK'yı özdeşleştirmemek için 'sözde' kelimesini kullanıyoruz. Türk ordusunu korumak, amacı TSK'yı istismar edenlere mi kalmıştır?"



Ertekin resimde köpeklere

gizli tanıkların numaralarını vermiş…



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya ifadesi alınacak tutuksuz sanıklar katılmadığı için, mahkeme heyetine başkanlık yapan Hasan Hüseyin Özese talepleri aldı. Duruşmada tutuklu sanıklardan Hayrettin Ertekin, bir grup köpeğin bulunduğu resim ile dilekçesini mahkemeye sundu. Ertekin'in resimde köpeklere davanın gizli tanıklarının numaralarını verdiği, bir köpeğe de Tuncay Güney'in ismini yazdığı görüldü. Taleplerin ardından Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese, dosyaya gelen evrakları okudu.



'Cumhuriyet savcılarının

dava seçme hakkı yoktur!'



Görüşünü açıklaması için söz verilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, bazı sanık ve avukatların, Ergenekon davasına bakan ve soruşturmayı yürüten savcılara yönelik eleştirilerine cevap verdi. Savunmalar sırasında 'yeşil yargı' şeklindeki eleştirilere ilişkin olarak şöyle konuştu:



"Küresel çetenin üyesi yeşil yargı darbesinin, biat ve tarikat kültürünün savcısı denildi. Amacımızın orduyu yıpratmak olduğu gibi suçlamaların savunma hakkı kapsamında yapıldığı söylenmektedir. Kanaatimizce, bu soruşturmayı biz değil her kim yapsa bu ithamlara hedef olacaktı. Cumhuriyet savcılarının avukatlar gibi dava seçme hakkı yoktur. İş bölümüne göre görevlendirilirler. Kendileri davadan çekilemez. Hiçbir sanığa karşı kin gütmemiz mümkün değildir."



Savcılara yöneltilen suçlamalardan biri de Danıştay'a sanığı Osman Yıldırım'a 'Osman'ım' dedikleri iddiasıydı. Savcı, "Cumhuriyet savcıları bu kişiye asla bu şekilde hitap etmemiştir. Türk yargısı aşağılanmaktadır. Bu nedenle yapılan ve yapılacak olan iftira ve hakaretlerle ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Kanunî işlem yapılacaktır." diye konuştu.



İddianamenin, bazı kesimler tarafından TSK'ya karşı hazırlanmış gibi gösterilmeye çalışıldığını anlatan Pekgüzel, "Her kurum içerisinde olduğu gibi TSK'nın içinde de suça karışan kişiler olabilir. Bunların ayıklanması TSK'nın itibarını zedelemeyeceği gibi, aksine artıracaktır." dedi.



‘İzlettirilen görüntüler montaj’



Tutuklu sanık Oktay Yıldırım'ın, 27 adet el bombasıyla ilgili Ümraniye Asayiş Bürosu'nda çekilen CD'yi duruşma salonunda izlettirdiğini hatırlatan Pekgüzel, orijinalinde olmamasına rağmen CD'nin duruşma salonunda alt yazı eklenmiş olarak izletildiğini kaydetti. Görüntülerin montaj olduğunu aktaran Savcı, "Biz, CD'de arka planda geçen küfürlü sözleri ve Ergenekon kelimesini duyamadık. Avukat Mehmet Cengiz tarafından, bombaların ele geçirilme tarihi olarak '27 Haziran' dendiği iddia ediliyor. Oysa biz bu kelimeyi '27 bomba' diye duyduk. Şüphesiz bu CD, Adli Tıp Kurumu tarafından incelenerek, çözümü mahkemeye iletilecektir. Gerçek de o zaman ortaya çıkacaktır.'' ifadelerini kullandı.



TSK'dan Poyrazköy açıklaması: Yarbay görevden dönünce işlem yapacağız Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, Poyrazköy'de bulunan mühimmatla ilgili adı geçen Yarbay Mustafa Türkan Ecevit'in halen yurtdışında görevde olduğunu söyledi. Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'ndaki haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevaplayan Gürak, yargıya intikal eden konularda bir şey söylemelerinin mümkün olmadığını anlattı.



'Bu yarbayımız, halen

yurtdışında bir gemide görevli'



Gürak, "Bu yarbayımız, halen yurtdışında bir gemide görevli. Döndüğünde gerekli adli işlem yapılacaktır." ifadesini kullandı. Ergenekon soruşturması kapsamında İstek Vakfı'na ait arazide yapılan kazılarda aralarında LAW silahları ve el bombalarının da bulunduğu bol miktarda askerî malzeme ele geçirilmişti. Kazı çalışmalarına ilişkin yürütülen soruşturmada emekli Binbaşı Levent Bektaş, Deniz Yarbay Ercan Kireçtepe, Deniz Binbaşı Emre Onat ve Deniz Binbaşı Eren Günay tutuklanmıştı.