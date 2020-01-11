Savcılar sessiz kaldı, vatandaş suç duyurusu yaptı: İBB çalışanı, Tanrıverdi hakkında şikâyetçi oldu

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Başkanı olduğu Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği'nin (ASSAM) toplantısında "Mehdi gelecek" çıkışıyla gündem olan ve ardından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'ndan istifa eden Adnan Tanrıverdi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı Nuri Başyapan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği şikâyet dilekçesinde Tanrıverdi için "Anayasa ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe planı yapmak" ve "Anayasal düzene karşı suç işlemek amacıyla örgüt kurmak/yönetmek" iddiasında bulundu.

ASSAM ve ASDER’in organize ettiği ve geçen Kasım’da İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen Üçüncü İslam Birliği Kongresi’yle ilgili sosyal medyadaki paylaşımlarda ortaya çıkan görüntüler sonrasında yeni bir gelişme yaşandı. İBB çalışanı Nuri Başyapan, dün İstanbul Adliyesi’ne başvuru yaptı.

Başyapan şikâyet dilekçesinde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve anayasal düzenini yıkmaya, değiştirmeye, ortadan kaldırmaya yönelik yönetimsel darbe planlaması yapıldığını, darbenin aşama aşama nasıl yapılacağına dair örgütsel faaliyet toplantıları düzenlendiğini öne sürdü.

Dilekçede şöyle denildi:

"Söz konusu toplantıda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin anayasası, ismi, bayrağı, resmi dili, üniter yapısı, yönetim şekli ve şeması gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temelini oluşturan varlıkların tümünü değiştirerek, ismi Asrika, bayrağı dini motif ve yazılardan oluşan, resmi dili Arapça olan ve eyaletlere bölünmüş tek elden yönetilen, mevcut anayasamız başta olmak üzere, devletin ve tüm milletin en büyük terör tehdidi olarak gördüğü/nitelediği şeriat isimli anayasası olan yeni bir ülke ve yeni bir yönetim inşa edeceklerini açıkça beyan etmişlerdir."

Başyapan, dilekçesiyle birlikte sosyal medyaya yansıyan görüntüyü içeren bir de CD’yi savcılığa teslim etti.

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