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Savcılar Özal'ın mezarında inceleme yaptı

Heyet, kabrin ne zaman ve nasıl açılacağı konusunda keşif yaptı

27 Eylül 2012 14:40

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Erdoğan'ın başkanlığındaki heyet, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrinin bulunduğu Anıt Mezar'da incelemelerde bulundu.

Başsavcıvekili Oktay Erdoğan ve beraberindeki 10 yetkili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ölümün nedeni konusundaki iddialara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, inceleme yapmak için mezarının açılmasına karar verdiği merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrinin bulunduğu Topkapı'daki Anıt Mezar'da yaklaşık bir saat keşif yaptı.

Erdoğan ve beraberindeki heyet, incelemenin ardından Anıt Mezar'dan ayrılırken, gazetecilerin kabrin ne zaman açılacağı yönündeki sorularını yanıtsız bıraktı.

Bu arada, güvenlik güçleri, mezarın açılması kararının verildiği 17 Eylül'den bu yana Anıt Mezar'a yaklaştırılmayan basın mensuplarının mezar çevresinde çekim yapmasına izin verdi.

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