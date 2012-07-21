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Savcılar, KPSS'de soruların çalındığı iddiasında Meteksan'dan kuşkulanıyor

KPSS sorularının basımı gerçekleştiren Meteksan firmasındaki bilgisayarlardan imaj alınması kararı verildi

21 Temmuz 2012 14:16

ÖSYM’nin gerçekleştirdiği son Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) soruların çalındığı iddiasıyla başlatılan adli soruşturma çerçevesinde, soruların basımını gerçekleştiren Meteksan firmasındaki bilgisayarların imajları alındı. Soruşturma savcısı Şadan Sakınan’ın talimatıyla kuruma giden uzman polislerin, soruların Meteksan’dan sızdırılmış olabileceği iddiası üzerine bilgisayar kayıtlarını incelemeye aldığı öğrenildi. Soruşturmanın, savcılığın bazı somut tespitleri nedeniyle Meteksan’a yöneldiği, incelemenin kesin sonuçlarının alınmasının ardından, derinleşebileceği öğrenildi.

Tolga Şardan'ın Milliyet'teki haberine göre; iki hafta önce ÖSYM’ce gerçekleştirilen KPSS’de soruların, daha önceki sınavda olduğu gibi çalındığı ve para karşılığında satıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. İddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan, adli soruşturma başlattı. ÖSYM’de inceleme yapan Sakınan, önceki gün kritik bir adım attı. Sakınan’ın talebi doğrultusunda Ankara 13. Sulh Ceza Mahkemesi Hâkimliği, KPSS sorularının basımı gerçekleştiren Meteksan firmasındaki bilgisayarlardan imaj alınması kararı verdi.


Bilişim Suçları Şubesi inceliyor


Karar üzerine, Ankara Emniyeti Bilişim Suçlarıyla Mücadele Şubesi’nde görevli uzman polislerden hazırlanan özel bir ekip Bilkent’te faaliyet gösteren Meteksan firmasına giderek şirkette kullanılan tüm bilgisayarların imajını aldı. Uzun süren imaj alma işlemi sonrasında elde edilen digital verilerin tamamı Ankara Emniyeti Bilişim Suçları Şubesi’ne götürülerek incelemeye alındı. Mahkeme kararıyla yapılan incelemeler çerçevesinde, soruların basımını gerçekleştiren Meteksan firmasında internet bağlantılarının bulunmadığı, ancak istenmesi halinde internet sisteminin kurulup faaliyete geçmesini sağlayacak alt yapının bulunduğu saptandı.Soruşturmanın, savcılığın bazı somut tespitleri nedeniyle Meteksan’a yöneldiği, incelemenin kesin sonuçlarının alınmasının ardından, derinleşebileceği öğrenildi. Emniyette hazırlanan inceleme raporları daha sonra soruşturma savcısına gönderilecek. Bilgisayar imajları alınan Meteksan firması ÖSYM’nin gerçekleştirdiği sınavların sorularını basan tek firma olarak tanınıyor. . Basımda kullanılan yüksek teknoloji ve Türkiye’de aynı ölçülerde başka basımevi olmaması nedeniyle Meteksan’ın ÖSYM’nin ihalelerini aldığı belirtiliyor.


Gözler üzerlerindeydi


2010’da KPSS’de şifreleme yapılarak kopya çekildiğine yönelik iddiaların ardından da dikkatler Meteksan’ın üzerine çevrilmişti. Matbaada aramalar yapılarak, soru kitapçıklarının dışarı sızdırılıp sızdırılmadığı araştırılmıştı. Yaklaşık 36 yıldır ÖSYM’nin sınav kitapçıklarını basan METEKSAN’ın bazı yöneticilerinin malvarlığına yönelik de araştırma yapılmıştı. Meteksan’ın bastığı kılavuz kitabındaki soruların dışarıya sızdırıldığı iddiaları ise net bir sonuca ulaşamamıştı.

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