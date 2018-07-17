Savcıdan, eşini öldüren adama: Seri katillere taş çıkarttın!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) üniversite öğrencisi eşi 25 yaşındaki Burcu O.'yu, 5 bıçak darbesiyle öldüren 42 yaşındaki Özgür O., hâkim karşısına çıktı. 'Kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapsi istenen tutuklu sanık, eşini öldürmek değil, sadece canını yakmak istediğini ileri sürdü. Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, sanığa tepki göstererek, "Profesyonel kiralık katillere taş çıkarttın. Niyetin öldürmek değildiyse, neden ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü, beşinciyi vurdun? Burcu'yu infaz ettin" dedi.

Olay, Gazimağusa'da 18 Nisan 2017'de meydana geldi. Bir kafede kahvaltı yapan Özgür O. ile Zonguldak Ereğlili eşi, üniversite öğrencisi Burcu O. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özgür O., kendisini aldattığını iddia ettiği eşini, kovalayıp sokakta 5 kez bıçaklayarak öldürdü. Özgür O., cinayetin ardından intihar girişiminde bulundu. Şüpheli, tedavisi yapıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özgür O. hakkında, 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Özgür O., eşini planlı şekilde öldürmek istemediği, sadece canını yakmak istediği savunmasını yaptı. O., eşini sevdiğini söylerken, araya giren Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz sanığa tepki gösterdi. Savcı İldeniz, sanığa, "Cinayeti tasarlayarak, soğukkanlı bir şekilde işledin. İbreti âlem olsun diye, herkesin içinde, delik deşik ettin kızı. İnfaz ettin. Profesyonel kiralık katillere taş çıkarttın" dedi.

Bunun üzerine söz alan Özgür O. da, "Eşimi planlı katletmedim. Plan yapsaydım çok daha iyisini yapardım. Burcu'yu hiç kuşkusuz sevgilisiyle birlikte öldürürdüm" karşılığını verdi.

“Burcu'yu infaz ettin”

"Doğruları kasıtlı olarak söylemiyorsun. Gerçekleri gizliyorsun" diye sözlerini sürdüren Savcı İldeniz ise "Tasarladığın cinayeti işlemek için Burcu gelmeden önce, bıçağı mutfaktan aldın. Kahvaltıya bakmak için değil, bıçak almak için dümdüz mutfağa gittin. Operasyonel işlemini yaptın. Burcu'yu 5 bıçak darbesiyle öldürdün. Saçından kavradın, köşeye sıkıştırdın, 39 saniye boyunca bıçakladın. Bıçağı, bilerek hayati organlarına vurdun. Delik deşik ettin kızı. Niyetin öldürmek değilseydi, neden ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü, beşinciyi vurdun? Çok kuvvetli vurdun. Öldürmekten başka bir şey murat etmedin. Burcu'yu 27 metre takip ettin. Fırsatın vardı bırakmadın. Soğukkanlı bir şekilde cinayeti işledin, maktule yaşam şansı vermedin. Ölüyor olduğundan emin olunca bıraktın. Burcu'yu infaz ettin" dedi.

Sanık Özgür O., savcının sözlerine karşılık, aldatıldığını öğrendiğimde evliliğe nokta koymak için Burcu'yu kahvaltıya davet ettiğini söyledi. "Yapacak başka bir şeyim yoktu. Ereğli'ye oğlumun yanına dönecektim. Burcu'ya kıyamazdım" diye devam eden O., "Ortada plan yoktu. Niyetim önce kahvaltı yapıp, sonra konuşmaktı. Burcu telefonu istedi. 'Neden?' dedim. 'Birinden haber bekliyorum, buradan sonra onun yanına gideceğim' dedi. Aklım sevgilisine gitti. Sinirlendim. Israr edince, 'Sevgilinin yanına mı gideceksin?' dedim. Güldü, hatta kahkaha attı" dedi.

Daha sonra sinirlerine hakim olamayarak mutfağa yürüdüğünü anlatan sanık Özgür O. şunları söyledi:

"Çekmeceyi açtım, bıçağı aldım. Burcu'yu korkutacaktım. Burcu, beni dalgaya almıştı. Ciddiyetsizdi. Mahcubiyeti yoktu, olsaydı bugün burada olmazdık. Burcu okusun diye her şeyimi bırakıp Kıbrıs'a geldim. 76 kilo geldim, 58 kaldım. Okul taksitlerini ödemek için inşatta da çalıştım. Sigarasız kaldım, sigarasız bırakmadım. Kirayı ödeyecek paramız yoktu. O arkadaşlarıyla kaldı, ben de lojmana taşındım. Bunca şeyin üstüne olanlar beni yıktı. Yaşadıklarım zincirleme reaksiyondu. Fotoğraf, mesajlar, değer mi dedim kendi kendime ve Burcu'ya, 'Bitti. Beni aldattın, ben gidiyorum' dedim. O, 'Nereye gideceksin?' dedi. Sevgilisiyle birlikte olan fotoğrafını gösterdim. 'Gav.. mıyım lan ben' dedim. Öylesin deyince canını yakmak istedim. Sağ elimde bıçak vardı, sol elimle ona tokat attım. Kendini aşağıya doğru bıraktı. Sonra Burcu benden 1-2 metre açıldıktan sonra küfretmeye başladı. Gökhan beni tutmuş, farkında değilim. Yüzümün yandığını hissettim. Kontrolü tamamen kaybettim, Burcu neyin üzerine koştu, hiç hafızamda yok. Durağın arkasında bıçaklamışım. Kaç bıçak darbesi bilmiyorum. Kendimi kaybettim, çıldırdım. Burcu'yu öldürmek aklımdan geçmezdi. Burcu'ya kıyamazdım. O kelimesinden sonra aklımı kaybettim. Cinnet geçirdim. O eylemi gerçekleştiren Özgür, Özgür değildi. Vazgeçmek için keşke bir anım olsaydı. Vazgeçerdim. Asla yapmazdım. Sonrasında bıçağı kendime vurdum, çıkardım. Kendime geldiğimde çıplaktım."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.