Savcı Zschäpe için ömür boyu hapis istedi

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekten sorumlu tutulan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütüyle ilgili davada karar aşamasına gelindi. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde devam edilen davada savcı sanıklar hakkında talep ettiği cezaları da açıklayarak mütaalasını tamamladı.

Başsavcı Herbert Diemer, davanın baş sanığı Beate Zschäpe'nin işlenen 10 cinayet için ömür boyu hapis cezası almasını talep etti. Başsavcı sanık hakkında her cinayet için ayrı ayrı ömür hapis cezası talep etti.

Başsavcı mütalaasında NSU davasının baş sanığı Beate Zschäpe'nin aşırı sağcı örgütün tüm eylemlerindeki suç ortaklığının sabit bulunduğu belirtilerek Zschäpe'nin hapisten çıkması durumunda gözetim altında tutulması için de şartların oluşmuş olduğu ifade edildi.

"Federal Almanya Cumhuriyeti'ne zarar verme”

Zschäpe'nin işbirliği olmaksızın NSU hücresinin diğer iki üyesi Uwe Mundlos ile Uwe Böhnhard'ın göçmenleri öldürmelerinin, patlayıcılarla eylem düzenlemelerinin ve banka soymalarının mümkün olamayacağının vurgulandığı mütalaada, Zschäpe'nin aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün "halkın gözünü korkutma” ve "Federal Almanya Cumhuriyeti'ne zarar verme” gibi hedeflerini desteklediğinin sabit bulunduğu kaydedildi.

Mütalaada Zschäpe'nin bizzat eylem alanlarında görünmemesinin de kendisini tehlikeye atmak istememesinden kaynaklanmış olduğu görüşü belirtilerek Zschäpe'nin Yunan işletmeci Theodoros Boulgarides'i öldürdükleri gün Mundlos ile Böhnhard'ı Münih'te telefonla aramasını da bu olayın gerçekleştirilmesi için irade göstermiş olması olarak değerlendirildiği belirtildi.

Dava dört yıldır devam ediyor

Zschäpe için müebbet hapis cezası isteyen başsavcılığın örgüte yardım etmekle suçlanan diğer sanıklar için ise en az bir yıl hapis cezası istemesi bekleniyor.

Davada 10 kişiyi öldürmek, iki bombalı saldırı ve 15 soygun düzenlemekle suçlanan üçlü NSU hücresinin hayattaki üyesi Beate Zschäpe davanın baş sanığı. Davada Zschäpe ile birlikte yardım suçlaması ile 4 kişi daha yargılanıyor.

NSU'nun diğer iki üyesi Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt ise yakalanmadan intihar etmişti. Zschäpe ve diğer iki örgüt üyesi 1998 - 2011 tarihlerinde yeraltına inmişti.

Dava süresince şimdiye kadar 815 tanık ve 42 uzman kişi dinlendi, 373 duruşma görüldü. Davadaki her bir duruşmanın ortalama 150 bin euroya mal olduğu tahmin ediliyor.

dpa/Reuters/HT/HS

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