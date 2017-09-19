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Savcı, Zaman gazetesi eski yazarları ve yöneticilerinin tahliye taleplerinin reddine karar verilmesini istedi…

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-KAPATILAN "Zaman Gazetesi"nin eski yazarları ve yöneticilerine yönelik açılan davada duruşma savcısı, Mümtazer Türköne, Şahin Alpay ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanığın tahliye taleplerinin reddine kara

19 Eylül 2017 22:00

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-KAPATILAN \"Zaman Gazetesi\"nin eski yazarları ve yöneticilerine yönelik açılan davada duruşma savcısı, Mümtazer Türköne, Şahin Alpay ve Ali Bulaç\'ın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanığın tahliye taleplerinin reddine karar verilmesini istedi.
 
AVUKATLARIN TAHLİYE TALEPLERİ ALINDI
Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü\'nün karşısında bulunan binada İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'ce görülen duruşmanın öğleden sonraki oturumunda avukatların talepleri alındı. Avukatlar, aralarında Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay\'ın da bulunduğu 22 sanığın tahliyesini talep etti.

SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ 
Taleplerin ardından söz alan duruşma savcısı, suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin tam olarak toplanmamış olması, kuvvetli suç şüphesi, delil durumu ve sanıklar için istenen cezaların alt ve üst sınırlarını gerekçe göstererek Ali Bulaç, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay\'ın da aralarında bulunduğu 22 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini  talep etti. Savcı, tutuksuz sanıkların adli kontrol taleplerinin kaldırılması taleplerinin de reddine karar verilmesini ayrıca İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılarak sanıkların el konulan dijital materyallerinin inceleme sonuçlarıyla ilgili bilgi verilmesinin istenmesine karar verilmesini istedi. Duruşmaya ara verildi. Aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıklayacak. 

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