Savcı tutuklu vekil mütalaasını evden verdi, hakimler dijital imza attı

KCK davalarında tutuklu yargılanan BDP Şırnak milletvekilleri Selma Irmak ve Faysal Sarıyıldız ile Bağımsız Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın tahliyesine karar verildi. Hafta sonu olmasına rağmen avukatlar pazartesiyi beklemeden dilekçelerini yazdı. Katip dilekçelerle savcının evine gitti. Savcı evinden 'tahliye' yönünde mütalaa verdi. Karar mahkeme başkanına götürüldü. Mahkeme Başkanı, üye hakimleri telefonla arayıp görüşlerini sordu. Derhal tahliye görüşü çıktı. Hakimler dijital imza attı.

Avukatlardan pazartesiyi beklemeyin başvurusu

Anayasa Mahkemesi’nin dün akşam saatlerinde BDP Şırnak Milletvekili Selma Irmak ve Faysal Sarıyıldız ile Van bağımsız Milletvekili Kemal Aktaş’a ilişkin verdiği karar üzerine avukatları harekete geçti. Kararın açıklanmasının ardından 3 milletvekilinin yargılandığı Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ile temas kuran avukatlar, kararın haftasonu verilmesini istedi. Mahkemenin talebi yerinde görmesi üzerine bugün sabah saatlerinde milletvekillerinin avukatları mahkemeye tahliye taleplerini içeren dilekçeleri verdi. Bunun üzerine mahkeme dosyaları görüşünü sunmak üzere Cumhuriyet Savcısı’na gönderdi. Cumhuriyet Savcısı hafta sonu olması nedeniyle dosyaları evinde inceledi.

Savcı mütalaası evinden alındı

Mütalaanın hazırlanması üzerine mahkemeden bir katip Diyarbakır Barosu Başkan yardımcısı Avukat Nahit Eren ile birlikte Cumhuriyet Savcısı’nın evine gönderildi. Savcının lojmanından elden alınan mütalaa, resmi görevli tarafından getirilerek Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı’na verildi. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru sonucu verdiği karar dikkate alınarak milletvekillerinin adli kontrol kapsamında serbest bırakılmasını talep etti.

Üye hakimler evlerinden dijital imza attı

Mütalaanın mahkemeye ulaşmasının ardından Adliye binasında bulunan Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, evlerinde bulunan iki üye hakime telefonla ulaşarak görüşlerini sordu. Üye hakimlerin görüşünün alınmasının ardından mahkeme başkanı tahliyelere ilişkin kararını yazdı. Anayasa Mahkemesi’nin Milletvekilleri Selma Irmak, Kemal Aktaş ve Faysal Sarıyıldız’ın haklarının ihlal edildiğine ilişkin kararına vurgu yapan mahkeme, bu kararın dikkate alınarak sanıkların derhal tahliye edilmelerine karar verdi. Mahkeme sanıkların milletvekili olması nedeniyle adli kontrol tedbiri uygulamaya gerek görmedi.

Mahkemenin tahliye kararını oybirliğiyle alındığı belirtilirken, üye hakimlerin kararı evlerinden UYAP sistemi ile dijital ortamda imzaladıkları öğrenildi. Mahkeme kararının ardından milletvekilleri hakkında hazırlanan tahliye müzekkereleri de Selma Irmak’ın bulunduğu Diyarbakır E Tipi, Kemal Aktaş ve Faysal Sarıyıldız’ın bulunduğu Diyarbakır D Tipi Cezaevi’ne faks yoluyla gönderildi.

Milletvekillerinin akşam saatlerinde serbest bırakılmaları bekleniyor.

Dün de 2 vekil tahliye edilmişti

BDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ile Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar üzerine dün cezaevinden tahliye edilmişlerdi.