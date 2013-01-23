Savcı: Tarkan tedavi edilsin

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın da yargılandığı uyuşturucu davasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, uyuşturucu kullanmak ve temin etmek suçlamasıyla yargılanan şarkıcı Tarkan'ın tedavi edilmesi ve denetimli serbestlik uygulanmasını talep etti.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Kubilay Keskin ile Tarkan Tevetoğlu’nun da aralarında bulunduğu 16 sanığın avukatı katıldı. 17 sanığın ‘kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, uyuşturucu madde satmak ve bulundurmak’ suçlamalarıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Duruşma savcısı Hüseyin Kaya, Tarkan’ın evinde gözaltına alındığını, evindeki elbise dolabının içindeki çelik kasada 2 adet poşet içinde 8 gram, hediyelik eşya kutusu içinde 1.5 gram ve el çantası içinde de 3 gram olmak üzere toplam 12.5 gram esrar bulunduğunu hatırlattı.

Savcı, aralarında Tarkan Tevetoğlu’nun da bulunduğu 6 sanık hakkında TCK’nın 191/2. maddesi gereğince tedavi ve denetimli serbestlik uygulanmasını talep etti. 7 sanık için ‘uyuşturucu satmak ve tedarik etmek’ suçlarından ceza talep eden savcı diğer sanıkların beraatini istedi.



