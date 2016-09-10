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Savcı: Subliminal mesaj verdiler, darbe girişimini bilmemeleri imkânsız!

"Altan kardeşler, darbecilerle iştirak halinde suç işlediler"

10 Eylül 2016 18:18

Darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gazeteci-yazar Ahmet Altan ile kardeşi Prof. Dr. Mehmet Altan bu sabah gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında programdaki ifadeler sebebiyle Nazlı Ilıcak’ın da ifadesinin alınacağı öğrenildi. 

DHA'nın haberine göre, savcılığın gözaltı yazısında, kapatılan Can Erzincan TV'de ekrana gelen 'Özgür düşünce' programına darbeden bir gün önce konuk olarak katılan Ahmet Altan ile programı sunan Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan'ın bu programda, "darbe çağrışımıyla subliminal mesaj içeren söylemlerde bulundukları" iddia edildi. Bu söylemler kapsamında hükümeti ve Cumhurbaşkanı'nı tehdit ettikleri öne sürülen yazıda, Altan kardeşlerin "darbenin gerçekleşeceğini beyan ettikleri" iddia edildi. "Darbe girişimini, terör örgütüyle fikir ve eylem birlikteliği içinde olmadan bir gün öncesinden bilmelerinin mümkün olmayacağı" ileri sürülen yazıda, "bu nedenle Altan kardeşlerin, darbe girişiminde bulunan bir kısım terör örgütü mensubu askerlerle iştirak halinde atılı suçu işledikleri" iddialarına yer verildi. Yazıda, "arama ve el koyma kararının hâkimlikçe verildiği" belirtildi.

Avukat Veysel Ok, Altan kardeşlerin, 14 Temmuz'da Can Erzincan TV'de katıldıkları programda "Cumhurbaşkanı'na yönelik kullandığı ifadeler ve darbe girişimini bir gün önce duyurdukları" iddiasıyla gözaltına alındıklarını söyledi. 

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