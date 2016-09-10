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Sanem Altan: Böyle şeylere şaşırmak, üzülmek Altan geni için pek mümkün değil

Ahmet Altan, kardeşi Mehmet Altan ile birlikte gözaltına alınmıştı

10 Eylül 2016 17:21

Darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci - yazar Ahmet Altan'ın kızı Sanem Altan, "Demokrasi yolunda böyle şeylere şaşırmak, üzülmek Altan geni için pek mümkün değil" dedi.

Gazeteci yazarı Ahmet Altan ile kardeşi Prof. Dr. Mehmet Altan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın, 14 Temmuz'daki programda kullandıkları ifadeler nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenildi.

Gözaltılardan sonra Ahmet Altan'ın kızı  Sanem Altan Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Altan şunları söyledi:

"Ne yazacağım diye merak edenlere;demokrasi yolunda böyle şeylere şaşırmak üzülmek Altan geni için pek mümkün değil,her türlü haksız olsa da!"

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