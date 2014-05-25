Savcı, Soma patronunu yakalama talebinin reddine itiraz etmemiş

Soma’da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası soruşturmasında Soma Maden ve Soma Holding’in sahibi Alp Gürkan hakkındaki yakalama talebini “Yeterli delil olmadığı” gerekçesiyle reddeden nöbetçi mahkeme kararına savcılığın üst mahkeme nezdinde itiraz edeceği daha önce açıklanmıştı. Ancak savcılığın böyle bir girişimde bulunmadığı ortaya çıktı.

Soruşturma savcısı madendeki taşeron taktiği “Dayıbaşı” yöntemini incelemeye aldı. Dayıbaşı olarak çalışanların ifadesi alınacak. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel de, “Dayıbaşlarıyla işçilere baskı yapıyor. İşbaşı yapmaları için işçiler tehdit ediliyor. İşçileri ölüme çağırıyorlar” dedi.

Yönteme inceleme

Önümüzdeki günlerde Dayıbaşı olarak madende görev yapanların ifadesi alınacak. Soruşturma savcıları, mağdur madencilerin ifadelerini almaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 20 klasör bilgi, belge ve ifade alındı. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Soma’da işçilere yeniden baskı yapıldığını iddia ederek Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’a konuştu:

‘Ölüme davet ediyorlar’

“Alp Gürkan’a ait Atabacası ve Işıklar madenindeki ‘dayıbaşları’ işçileri arayarak işe gelmeleri ve madene inmeleri istiyor. Tehdit ediyorlar ‘ya işe gelirsiniz ya da kovulursunuz’ diyorlar. Eğer işçileri zorla madenin altına sokacaklarsa gidip ocakların kapısında yatacağım. Önlem alınmadan madencileri adeta ölüme davet ediyorlar. Bu işin üstü örtülmeye çalışılıyor. Tüm raporlarda Gürkan’a ait diğer iki madende de büyük risk olduğu belirtiliyor. Ancak hiçbir güvenlik sağlanmadan işçiler işe çağrılıyor. Bu dayıbaşları kim? Kimden talimat alıyorlar.”

Aralarında işletmenin Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan ile Genel Müdür Ramazan Doğru’nun da bulunduğu 8 tutuklunun tahliyesi için yapılan itirazın bugün ya da yarın karara bağlanacağı belirtildi.