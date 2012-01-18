Savcı şike davasında Galatasaray için görevsizlik kararı verdi

T24

'Örgütsel bağlantı yok'



Bahis dosyasına da görevsizlik



Futbolda şike soruşturmasını’ yürüten Savcı Mehmet Berk, geçtiğimiz ay şike iddianamesini mahkemeye gönderdi. Savcı Berk, şüphelilerinin Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Adnan Polat, Galatasaray’lı eski yönetici Bülent Tulun ve Polat’ın şoförü Mustafa Kabasakal’ın olduğu dosyayı ‘görevsizlik’ kararı ile Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gönderdi.‘Teşvik primi verildiği’ iddiasıyla yürütülen soruşturmada Savcı Mehmet Berk bugün kararını verdi. Savcı Berk, görevsizlik kararında 2006 yılındaki Denizlispor-Fenerbahçe maçında sarı kırmızılı takımın Denizli’ye teşvik primi gönderdiği iddiasıyla ilgili üç şüpheli hakkında soruşturma yürütüldüğünü belirtti. “Şüphelilerin eylemlerinde örgütsel bir bağlantının tespit edilemediğinin" belirtildiği kararda, eylemin örgütlü suç kapsamında olmadığı ve bu nedenle CMK. 250. madde ile görevli savcılığın görev alanına girmediği vurgulandı.Savcı Berk, geçtiğimiz ay Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevsizlik kararıyla Özel Yetkili Savcılığa gönderilen ‘futbolda bahis ve kara para’ dosyası ile ilgili de görevsizlik kararı verdi. ‘Futbol maçlarında şike yapıp, o maçlara bahis oynandığı’ iddiasıyla bazı şüpheliler ile ilgili yürütülen soruşturma dosyasını inceleyen savcı Berk, görevsizlik kararında dosyanın ‘örgütlü suç kapsamında’ olmadığını belirtti. Dün verilen görevsizlik kararında, söz konusu suçlamalarla ilgili daha önce Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı şüphelilerle ilgili soruşturma yürütüldüğü ve soruşturma sonucunda açılan davanın İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldüğü hatırlatıldı. Dosyadaki suçlamanın daha önce Sarıyer Savcılığı tarafından açılan dava ile bağlantılı olduğunu, bu nedenle soruşturmanın Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi gerektiğini belirten Berk, ‘futbolda bahis ve kara para’ dosyası kapsamında açılacak herhangi bir davanın da İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava ile birlikte görülmesi gerektiğini vurguladı.