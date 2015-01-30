Savcı, şiddet uygulayan eşini öldüren kadına 'ceza verilmesin' dedi

Zonguldak’ın Kozlu İlçesi’nde, geçen yıl 8 Ocak’ta eve alkollü gelerek kendisine şiddet uygulayan 18 yıllık eşi 38 yaşındaki Muhammet Ali E’yi boğarak öldüren 36 yaşındaki Ayşegül E’nin tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Savcı mütalaasında, eylemini haklı görülebilir bir korku ve telaştan kaynaklanan güdü ile savunma sınırını zorlayarak gerçekleştirdiği kanaatiyle sanığa ceza verilmemesini istedi.

DHA'dan Durmuş Sevindik'in haberine göre Ayşegül E, iddiaya göre eve alkollü gelen, özel bir şirkette gece bekçisi olarak çalışan eşi Muhammet Ali E’yi, kendisini ve 4 çocuğunu dövdüğü gerekçesiyle boğarak öldürdü. Eyleminde meşru savunma ve zorunluluk hali olduğu gerekçesiyle 24 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Ayşegül E, 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 6’ncı duruşmada hakim karşısına çıktı. Genç kadın, iki polis eşliğinde adliyele getirildi. Duruşmada, ölen Muhammet Ali E’nin babası Ethem E ve kız kardeşi Derya B ile avukatlar hazır bulundu.

‘Yeniden saldırmak isteyince...’

Cumhuriyet Savcısı Erdoğan Doğan mütalaasında, eve alkollü gelen Muhammet Ali E’nin çocuklarına ve eşine hakaret edip, ayrıca eşine nedensiz bıçakla saldırdığı, sanığın da maktülü itip yere düşürdüğü ve yeniden kendisine saldırmak isteyince, boynuna sarılıp olayı gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

‘Korku ve telaştan kaynaklanan güdü’

Olayda yaşam hakkına yönelik haksız bir saldırı olduğu, saldırı ve savunmanın ise eş zamanlı olduğuna vurgu yapan savcı, "Saldırıya ilişkin savunmanın zorunlu olması, saldırı ile savunma arasında oran bulunması, sanığın eylemini haklı görülebilir bir korku ve telaştan kaynaklanan güdü ile savunma sınırını zorlayarak gerçekleştirdiği anlaşıldığından TCK’nın 27/2 maddesi gereğince sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi talep ve mütalaa olunur" dedi.

Ölen Muhammet Ali e’nin babası ve avukatı savcının mütalaasına katılmayarak sanığn cezalandırılmasını istedi. Sanık Ayşegül E ise iddia makamının tamamen gerçekleri aktardığını söyledi. Mahkeme, dosya ile ilgili karar vermek üzere duruşmayı erteledi. Ayşegül E, yoğun güvenlik önlemi altında polis aracıyla adliyeden götürüldü. Ethem E, gazetecilerin sorusu üzerine, "Burada ’adalet’ yazıyordu ama göremiyorum" diyerek tepkisini dile getirdi