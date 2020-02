SAVCI SELİM KİRAZ'IN ŞEHİT EDİLMESİ DAVASI: SAVCI BİR SONRA Kİ CELSE MÜTALAASINI VERECEK 

Hayati ARIGAN - İstanbul DHA - TERÖR örgütü DHKP/C\'li teröristlerce makamında rehin alınarak şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz\'ın ölümüne ilişkin 4\'ü tutuklu, 9\'u firari 14 sanığın yargılandığı davada, mahkeme esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcılığına gönderilmesine karar verdi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mithat Öztürk, Murat Canım, Cengiz Özel ve Mustafa Koçak ile tutuksuz sanık Deniz Özel ve avukatları katıldı. Mahkemeye gelen evrakların okunmasıyla başlayan duruşmada, daha sonra bir önceki celse ki ara karar doğrultusunda tanıkların dinlenilmesine geçildi. Duruşmada tanık B.E., gizli tanık Kenan Doruk ile birlikte 7 tanık dinlendi. Tanık B.E ile Kenan Doruk kod adlı gizli tanık SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. İki tanığın yüzlerinin mozaiklenmesi ve sesleri değiştirilerek bağlanmalarına sanık avukatları tepki gösterdi. Mahkeme tanıkların güvenlikleri açısından istekleri doğrultusunda yüzlerinin mozaiklendiği ve sesinin değiştirildiğini belirtti.

Tanık B.E., yargılanan sanıklar ve savcının şehit edilmesine ilişkin daha önce verdiği ifadeyi tekrar etti. Bu tanığın ardından gizli tanık Kenan Doruk da yüzü kapatılarak ve sesi değiştirilerek SEGBİS aracılığıyla duruşma salonuna yansıtıldı. Gizli Tanık Kenan Doruk da daha önceki ifadesini tekrar etti. Tanıkların dinlenilmesinin ardından tutuklu sanıklar söz alarak, tahliye talebinde bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, sanıklar Mithat Öztürk, Murat Canım, Cengiz Özel ve Mustafa Koçak\'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, sanık avukatlarına tanık beyanlarına karşı beyanda bulunduktan sonra celse arasında dosyanın mütalaa için cumhuriyet savcılığına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 7 Mart saat 14.00\'e erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, firari sanıklar Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir ve Musa Aşoğlu\'nun \"anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs \" ve \"kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme\" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, \"kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve ateşli silahlar kanununa muhalefet\" suçlarından da ayrı ayrı 7,5 yıldan 25,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Tutuklu sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım\'ın, \"anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, bu sanıkların ayrıca \"kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye, ateşli silahlar kanununa muhalefet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım\" suçlarından ayrı ayrı 28 yıl ile 48,5 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları öngörülüyor.

İddianamede, tutuklu sanıklar Cengiz Özel ve Mithat Öztürk ile tutuksuz sanık Deniz Özel\'in \"örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\" suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapsi isteniyor.