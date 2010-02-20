Savcı Şanal, tebligata rağmen devam etti

T24

Tebligata rağmen devam

Aksakal sabah fark etmiş

Saat saat işlem trafiği

HSYK’nın yetkilerini kaldırdığı Erzurum savcıları, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’in tutuklanmasına yol açan soruşturma dosyasını, kurul kararını tebliğ almadıklarını ileri sürerek Ergenekon savcılarına gönderdi. Savcılar, “yer” yönünden yetkisizlik kararı vererek, İrtica ile Mücadele Eylem Planı’nı soruşturan Ergenekon savcılarının, bu soruşturma yönünden de yetkili merci olduğunu belirtti. HSYK, 17 Şubat’ta, Adalet Bakanlığı’nca soruşturulması gerekmesine rağmen, savcılarca soruşturularak tutuklandığı gerekçesiyle, Cihaner odaklı gelişmeleri görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Toplantı sonunda, aralarında Osman Şanal’ın da bulunduğu, Erzurum özel yetkili cumhuriyet savcılarının yetkileri kaldırıldı. Karar, 12.45’te Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Bakanlık, bürokratik aşamaları gerekçe göstererek, kararı Erzurum Başsavcılığı’na 16.17’de tebliğ etti. 4 madde ve tek sayfadan oluşan kararın tebliği, ancak 4 saatte yapılabildi.Erzurum Başsavcılığı, tebligatı 16.47’de aldı. Erzurum Başsavcısı Sinan Kuş’un vakit geçirmeksizin tebligatı savcılara iletmesi gerekiyordu. Kuş’un, tebligatı bildirmese bile savcıların dosyalar üzerinde işlem yapmasını engelleme zorunluluğu bulunuyordu. Ancak savcılarca gün boyu görüştüğü basına yansıyan Kuş, işlemlere engel olmadı.Şanal, tebligata rağmen, Cihaner’in avukatlarına haber göndererek, aramalar sırasında el konularak mühürlenen belgeleri inceleyeceğini bildirdi. İncelemeye bir avukatın da katılabileceğini kaydetti. Avukatlar, HSYK kararına göre yetkisi kalmayan Şanal’ın bu işlemi gerçekleştiremeyeceğini savundu.Ancak Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, tebligat yapılmasına rağmen Şanal’ın hâlâ yetkili olduğunu karar altına aldı. Kararı teslim aldığına yönelik “tebellüğ” belgesini imzalamadığı iddia edilen Şanal’ın mahkeme kararı doğrultusunda işlemlerini sürdürdüğü bildirildi.Erzurum Başsavcılığı adına Cihaner ve 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk’in de isminin geçtiği soruşturma dosyası, “yer” yönünden yetkili savcılığın İstanbul olduğu belirtilerek İstanbul’a gönderildi. Yetkisizlik kararı ve bazı önemli belgeler, UYAP üzerinden İstanbul Başsavcılığı’na iletildi. Dosyanın bütünü ise önceki gün kurye tarafından İstanbul Başsavcılığı’na gönderildi.“Yer” yönünden verilen yetkisizliğe, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İrtica ile Mücadele Eylem Planı’nı soruşturması, Erzurum’daki soruşturmanın da planın Erzincan’da uygulamaya sokulmasına yönelik olması gerekçe gösterildi.Müsteşar Ahmet Kahraman’ın, yetkileri kaldırılan savcıların yerine yeni savcıların atanması için aynı gün toplanan HSYK’nın toplantısına katılmaması, işlemleri kolaylaştırdı. Kahraman’ı 17 Şubat günü, 21.00’e kadar bekleyen kurul, bir sonraki gün toplanmak için dağıldı. Bu durum, HSYK’nın yetkilendireceği yeni isimlerin de devreye girememesine yol açtı.13 klasörden oluşan dosya, Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Özel Yetkili Başsavcı Vekilliği’ne önceki gün öğle saatlerinde geldi. Şanal’ın Cihaner hakkında disiplin işlemi yapılması istemiyle Adalet Bakanlığı’na da dosyanın bir bölümünü gönderdiği öne sürüldü.İstanbul Başsavcılığı, bu aşamada öncelikle Cihaner hakkındaki soruşturmayı sürdürüp sürdüremeyeceğine karar verecek. Başsavcılık, soruşturmayı yürütmeye yetkili olup olmadığını da ayrıca değerlendirecek. Başsavcılık, Erzurum savcılarına ifade vermeye gitmeyen ve 26 Şubat’a kadar ifade vermesi için süre tanınan Orgeneral Berk’in ifadesinin alınıp alınmayacağı konusunda da yeni bir değerlendirme yapacak.Bu arada Cihaner’in avukatları önceki gün birlikte verdikleri “başsavcının tahliye istemini” içeren dilekçenin sonucunu beklerken, dosyanın İstanbul’a gittiğini öğrendiklerini söyledi. Dosyanın gittiğini dün sabah fark eden Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekili Taner Aksakal’ın kendisini arayarak durumu bildirdiğini kaydeden Cihaner’in avukatı Nizamettin Selçuk, şöyle dedi: “Sabah saat 08.30’da cep telefonundan aradı. ‘Dosya İstanbul’a gitmiş, biz burada biliyorduk. Sizin itiraz dilekçeniz İstanbul’a gönderiliyor, haberiniz olsun’ dedi. İtiraz dilekçesini aldığı zaman dosyanın İstanbul’a gittiğinden haberi yoktu. Bizim tahliye isteminde bulunduğumuz dilekçemiz de İstanbul’a gönderildi. Kararı orası verecek.”16.17 Adalet Bakanlığı, HSYK kararını UYAP üzerinden Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.16.45 Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın ellerine 16.45’te ulaştığını bildirdi18.39 Şanal,?Cihaner’in avukatlarına haber göndererek mühürlenen belgeleri inceleyeceğini bildirdi. Cihaner’in avukatı Baki Lütfi Uzun “yetkileri yok, delilleri incelemesinler” talebini içeren dilekçeyle Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu17.00 (19.00) Hâkim İsmail Şahin talebi karara bağladı. “Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal’ın yetkisinin kaldırıldığına dair henüz kendisine bir tebligat yapılmayıp görevine devam ettiğinden, talebin reddine karar verildi”. Bu talep saat 19.00’da karara bağlandı. Ancak mesai saati bitiminden sonra karara bağlanan bütün evrakta olduğu gibi tutanağa 17.00 notu düşüldü.Şanal, bu saatten sonra yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ergenekon savcılarına gönderdi.