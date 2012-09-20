Savcı, Malatya'daki Alevi aileye daha fazla ceza talep etti!

Ramazan ayında Malatya'da, Alevi bir ailenin davulcuyu dövmesi sonucu yaşanan olaylarla ilgili iddianame hazırlandı. Savcı, 'korkutarak tahrik ettiler' dediği Alevi aile fertlerine daha fazla ceza talep etti.

Kemal Göktaş'ın Vatan'da yer alan habere göre, Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı Ahmet Aydın, davulcu Mustafa Evşi’nin “suç işlemeye tahrik, mala zarar verme, basit yaralama ve zincirleme hakaret” suçlarını, Alevi ailenin haksız tahriki altında işlediğini savundu. Savcı bu yüzden normalde 1.5 yıldan 13.5 yıl arası hapis isteyebileceği davulcu Evşi’nin cezasından 4’te 1 ila 4’te 3 oranında indirim yapılmasını istedi. Evşi için istenen ceza 4.5 ay ila 10 yıl arasında olacak.

Evli ailesini linç etmek üzere evin önünde toplanan ve evi taşlayarak aileye hakaret eden kalabalıktaki 48 kişiye de mala zarar verme, basit yaralama ve hakaret suçlarından dava açan savcı, bu kalabalığın da Evli ailesinin tahriki sonucu bu suçu işlediğini ileri sürdü. Savcı Aydın bu yüzden 8.5 yıla kadar hapsi istenebilecek 48 şüpheliye haksız tahrik indirimi yapılırak 3 aydan 6.5 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

14 yıla kadar hapis

Savcı Aydın, Evli ailesinin oğlu Servet Evli hakkında davulcu Mustafa Evşi’ye vurduğu gerekçesiyle basit yaralama, davulcuya hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle alenen hakaret ve tehdit, evin önündeki kalabalığa yönelik sözleri nedeniyle de “var olan veya varsayılan suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanarak zincirleme tehditte bulunmak” suçlarından 3b5 yıldan 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı Aydın, evin kızı Leyla Evli’ye de “var olan veya varsayılan suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanarak zincirleme tehditte bulunmak” suçundan 2.5 yıldan 8.5 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

'Hukukun durumu çok acı'

Evli ailesinin avukatı Ali Hamamcı, linç girişiminde bulunan kalabalığa mala zarar vermek suçundan soruşturma açıldığı anda sonucun böyle olacağını tahmin ettiklerini belirtti: “Savcı olayların asli faili olarak linç girişimine maruz kalan Evli ailesini göstermiştir. Bu çok vahim bir hukuk komedisbidir. İddianamelere baktığınızda sanki Evli ailesi durduk yere bütün Sürgü’yü tahrik etmiş, bu insanlar da tahrik altında gidip mala zarar vermişler. Jandarma, Evli ailesinin evinin basılacağını biliyordu ama koruyamamıştı. Hukuk da Evli ailesini koruyamadı ve mağdur etti. Bu çok acı bir durum. Bu olaya ilişkin böyle bir sonuva varmak bu ülkenin geleceği açısından son derece tehlikeli. Bu tavır, bu tür suçların işlenmesine sosyal ve siyasal zemin hazırlamak olur. Başbakan Erdoğan, çok haklı olarak Müslümanlara yönelik hakaretler yüzünden BM’de nefret suçları ile ilgili önerge vereceğini söylüyor. Ama ülkemizde aynı nitelikte olan bir eylemi savcılık iki insan arasındaki kavga gibi algılayıp dava açıyor. Üstelik mağdur aileyi de kitleyi tahrik etmekle suçluyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bunun toplumsal ve siyasal sonuçları ağır olur.”

Olay büyük tepki çekmişti

Geçtiğimiz Temmuz ayında Sürgü beldesinde yaşayan Evli ailesi fertleri oruç tutmadıkları halde evlerinin önünde ısrarla davul çalan Mustafa Evşi’yi burada davul çalmaması konusunda uyardı. Beldede olay duyulunca 50 -60 kişilik grup, Kürt ve Alevi olan Evli Ailesi’nin evinin önünde toplandı. İddiaya göre tekbir getiren grup evi taşlamaya başladı. Olay yerine gelen jandarma timi müdahale ettiği grubu engelleyemeye çalışırken, Evli Ailesi’nin fertleri korku içinde elektrikleri kapatıp gizlendikleri evde, jandarmanın öfkeli kalabalığı dağıtmasını bekledi. Beldedeki jandarmalar kalabalığı dağıtmakta yetersiz kalınca Doğanşehir ilçesinden takviye ekip istendi. Marşı söyleyip ’Bu aile bugün buradan gidecek’ diyen kalabalığın taşladığı evin camları kırıldı. Gruptakiler evin yanındaki ahırı ateşe verince jandarma havaya uyarı ateşi açtı. Yaklaşık 2 saat süren olaylar, gelen takviye ekiplerin öfkeli kalabalığı dağıtmasıyla son buldu. Olay büyük tepki çekmiş, aralarından CHP’li Hüseyin Aygün’ün de bulunduğu birçok milletvekili Sürgü’ye giderek mağdur aileyle görüşmüştü.