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Savcı, palalı saldırganın serbest bırakılmasına itiraz etti

Cumartesi günü düzenlenen Gezi Parkı protestolarında göstericilere palayla saldıran Sabri Çelebi'nin serbest bırakılması kararına savcıdan itiraz geldi

09 Temmuz 2013 19:45

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen cumartesi düzenlenen Gezi Parkı protestolarında Talimhane'de göstericilere pala ile saldıran Sabri Çelebi’nin serbest bırakılmasına itiraz etti. Pala ile göstericilere saldıran ve esnaf olduğu belirtilen Sabri Çelebi, cumartesi günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Nöbetçi savcılıkta yapılan sorgunun ardından Sabri Çelebi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelinin üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklanmanın bir tedbir olması, şüphelinin sabit ikametgah sahibi olmalarını ve kaçma şüphelerinin bulunmamasını da göz önünde bulundurarak tutuklanma talebinin reddine karar verdi. Soruşturma dosyası Başsavcılık tarafından savcı Veysi Büyükkılıç'a verildi. Soruşturma dosyasını inceleyen savcı Büyükkılıç, şüpheli S.Ç'nin serbest bırakılmasına itiraz etti. Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz eden savcılık, 'suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumunu' gerekçe göstererek tutuklanmasını talep etti.

 

'Pala tabiri tutanakta'

 

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul'da pala ile vatandaşlara saldıran şahısla ilgili basında yer alan “tutanakta paladan bahsedilmemesi” haberine ilişkin olarak, "Hem ekspertiz raporunda hem de fezlekede ‘pala’ tabiri mevcuttur" dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Haberdeki ‘Eylemcilere ve polise palayla saldıran kişinin mahkemeye sevk edildiği evrakta paladan hiç bahsedilmediği’ iddiası gerçek dışıdır. Hem ekspertiz raporunda hem de fezlekede "pala" tabiri mevcuttur" denildi.

 

 

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