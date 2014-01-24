Savcı Öz'den Yeni Akit gazetesine suç duyurusu

Arzu Yıldız / Ankara

Bakırköy Başsavcıvekili Zekeriya Öz, Yeni Akit Gazetesi’nin 17 Ocak’ta “İşin Öz’ü akşamdan yenilen hurmalar geceleyin mideyi tırmalar” başlığıyla yayınlanan haber ile yine “Çağdaş Haşhaşiler”, “O savcılar gitti” , “3 savcıya inceleme”, “Özgeçmişte Çin niye yok”, “CIA ile ilk temas” , “Sadece soruyorum” haberlerinin tamamıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, Yeni Akit gazetesinin savcı Öz’ün özgeçmişinde Çin’e neden gittiğinin bulunmadığı, Bitlis Mutki’den sürgün edildiği, İstanbul’da 2003’de HSBC ve sinagoglara düzenlenen saldırılardan sorumlu tutulan El Kaide mensubu Louai Sakka’nın olaydan sonra kaldığı Kandıra F Tipi Cezaevine 4 kişilik CIA ekibiyle savcı Öz’ün birlikte gittiği iddiaları da yalanlandı. Suç duyurusunun yanı sıra dilekçede, benzer haberlerin 2008 yılında Aydınlık Gazetesinde yayınlandığı ve o dönemde gazetenin bu habere ilişkin Beşiktaş 3.Noter aracılığıyla gönderilen tekzip metnini yayınladığı hatırlatıldı. Louai Sakka ile hiç görüşmediğini ve Kandıra’ya hiç gitmediğini anlatan Savcı Öz, tekzip ve suç duyurusu metninde şu ifadelere yer verildi: “Yapılan haber uydurmadır. Gazete hiçbir araştırma yapmadan gerçek dışı haberle halkı bilgilendirme hakkını yanlış kullanmıştır. Şahsımın kamuoyu tarafından bilinen ve takip edilen biri olarak başta yaşam hakkı olmak üzere, terör örgütlerine hedef gösterildiğim ve hiçbir dayanağı olmayan haberle toplum önünde itibarsızlaştırmam için kişilik haklarıma saldırı olmuştur”

Metinde ayrıca, “Kamuoyuna aksetmiş soruşturmalar üzerinden tartışmaların yürütüldüğü bu dönemde şahsımın, yapmış olduğum şerefli görevimi geçmişe dönük yalan ve yanlış haberlerle, gerek yaptığım görevimi, gerekse yapmış olduğum soruşturmaları belli tartışmalar içerisine çekmeye ve bugüne dek yürüttüğüm soruşturmaların bir kısım medya itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı gözlenmektedir. Görevim boyunca hukuk kurallarına sımsıkı bağlı kalan ve adalet görevini layıkıyla yerine getiren, makam ve mevki ayrımı yapmayan biri olarak, şahsıma haksız ve hukuka aykırı iddia ve ithamların gerçeği yansıtmadığını belirtirim” denildi. Dilekçede, söz konusu haberlerin “hedef gösterme, hakaret ve iftira” niteliğinde olduğu vurgulandı.

Öz’ün tekzip talebi yetkisizlikle Bakırköy’e gönderildi

Öte yandan bir süre önce kamuoyuna yansıyan Savcı Öz’ün hakkında çıkan haberlerle ilgili mahkemeye gönderdiği tekzip metnine onay çıkmadığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İstanbul 19.Sulh Ceza Mahkemesinin 15 Ocak’ta aldığı kararda, mahkemenin tekzip metnini yayınlanması talebini reddetmediği, söz konusu kararın ‘yetkisizlik’ nedeniyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince değerlendirilmesi gerektiğinin belirtilerek talebi Bakırköy’e gönderdiği öğrenildi.