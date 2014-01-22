Hakaret davasında Zekeriya Öz'ün avukatı istifa etti

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında savcılar Zekeriya Öz ve Mehmet Berk'e hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın altıncı duruşması görüldü. Şikayetçi savcı Zekeriya Öz'ün avukatı Mahmut Gönültaş, mahkemeye vekillikten istifa ettiğine dair dilekçe gönderdi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Arzu Kaya'nın haberine göre, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı 29. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sadece savcı Mehmet Berk'in avukatı Kaptan Yılmaz hazır bulunurken Yıldırım'ın avukatları ise mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. Öte yandan şikayetçi savcı Zekeriya Öz'ün avukatı Mahmut Gönültaş ise UYAP üzerinden vekillikten istifa ettiğine dair mahkemeye dilekçe gönderdi. İstifa dilekçesi savcı Öz'e tebliğ edildi.

Davada bir önceki celse Yıldırım'ın avukatlarından Abdullah Kaya, savcılar Öz ve Berk'in tanık sıfatıyla mahkemede dinlenilmesini talep etmişti. Mahkeme hakimi Muharrem Ballı, savcılar Zekeriya Öz ve Mehmet Berk'in dinlenilmesine gerek olmadığını belirterek talebi reddetmişti. Celse arası savcılar Öz ve Berk'in tanık sıfatıyla mahkemede dinlenmesi talebinin reddedilmesini bir üst mahkemeye taşıyarak karara itiraz eden avukat Kaya'nın talebi, yine aynı gerekçeyle reddedildi. Savcı Zekeriya Öz'ün avukatının istifa dilekçesinin Öz'e tebliğinin beklenmesine karar veren mahkeme, sanık avukatlarının mazeretlerinin kabulüne karar vererek duruşmayı erteledi.

Şike davası sanıklarından olan Aziz Yıldırım'ın geçtiğimiz Temmuz ayında Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada savcılar Mehmet Berk ve Zekeriya Öz'ü kastederek hakaretlerde bulunduğu ileri sürülmüş, hakkında kurulda sarfettiği kelimeler nedeniyle 'hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.