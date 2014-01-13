Savcı Öz'den Başbakan ve Sabah gazetesine suç duyurusu

Arzu Yıldız / Ankara

17 Aralık’ta yolsuzluk iddialarıyla başlatılan operasyondan sorumlu Bakırköy Başsavcıvekili Zekeriya Öz, 10 Ocak Cuma günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Sabah gazetesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’nden Bakırköy Başsavcı Vekilliği’ne geçici atama kararı verdiği Zekeriya Öz, hakkında dile getirilen iddialara karşı suç duyurusunda bulundu. Öz, dilekçesine kendisi hakkında iddialar öne süren Sabah gazetesinin nüshalarının yanı sıra Başbakan Erdoğan’ın miting alanlarında yaptıkları dahil konuşmalarında kendisine yönelik sarf ettiği sözleri de ekledi.

Suç duyurusu dilekçesinde kendisine yönelik suçlamaların asılsız olduğunun altını çizen Öz, “görevi kötüye kullanma, iftira, hakaret, hedef gösterme ve tehdit” suçlamalarından işlem yapılmasını talep etti. Öz’ün suç duyurusu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işleme alındı.

15 günlük izne ayrılan Öz, 10 Aralık Cuma günü geçici görev yerinin değiştirilmesine ilişkin HSYK kararına da itiraz etmişti.