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Atama kararına itiraz eden Savcı Zekeriya Öz izne ayrıldı

Bakırköy'e Başsavcı Vekili olarak atanan Savcı Zekeriya Öz atama kararına itiraz etti

13 Ocak 2014 15:59

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine atanan savcı Zekeriya Öz atama kararına itiraz etti ve yıllık izne ayrıldı.

Arzu Kaya'nın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, İstanbul Başsavcı vekilliğinden Bakırköy Başsavcı vekilliği görevine atanan Zekeriya Öz, öğle saatlerinde yeni görev yeri olan Bakırköy Adliyesi'ne geldi. Yaklaşık 1 buçuk saat adliyede kalan Öz, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu ile görüştü.

Görüşmesinin ardından 4. Katta bulunan odasına giren Öz'ün Bakırköy Başsavcı Vekilliği'ne atanması kararına ilişkin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) itiraz ettiği, söz konusu itirazın geçtiğimiz Cuma günü yapıldığı  öğrenildi. Öte yandan Başsavcı Vekili Zekeriya Öz, yıllık izne ayrıldı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, 17 Aralık 2013'te İstanbul'da başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına imza atan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz'ü görevinden alarak Bakırköy adliyesine atamıştı.

 

 

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