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Savcı Öz ile görüşen Ombudsman Ömeroğlu hakkında inceleme başlatıldı

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu ile ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı

10 Ocak 2014 13:54

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atanan Zekeriya Öz ile görüşen Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu ile ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atanan Zekeriya Öz'ün açıklamaları ardından T24'ün özel haberinde ileri sürdüğü iddiayı yanıtlamıştı. Öz tarafından yapılan yazılı açıklamada "Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen yüksek yargı kökenli iki kişiyle Bursa'da görüştüğünü ve bu kişilerin kendisinden yolsuzluk soruşturmasını kapatmasını istediklerini" ileri sürmüştü. Erdoğan, Öz'ün iddiasını "tümüyle iftira" diyerek yalanlarken T24, Öz'ün Bursa'da görüştüğünü söylediği yüksek yargı kökenli kişilerden birinin Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu olduğunun ileri sürüldüğünü yazdı. Ömeroğlu, yaptığı açıklamada Öz'le Bursa'da görüştüğünü doğrularken Başbakan tarafından gönderildiği iddiasını yalanlamıştı. TBMM Cemil Çiçek, "Bu iddialardan sonra kanuna baktık bir şeyi unutmuşuz. Ceza soruşturmasını öngörmemişiz. Bunu inceliyoruz." dedi.

 

Ombudsman Nihat Ömeroğlu'na inceleme

 

Bülent Sarıoğlu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre, İstanbul'daki Büyük Rüşvet Operasyonu soruşturmasının durdurulması için Savcı Zekeriya Öz'le görüştüğü iddia edilen Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu hakkında inceleme başlatıldı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, "Bu iddialardan sonra kanuna baktık bir şeyi unutmuşuz. Ceza soruşturmasını öngörmemişiz. Bunu inceliyoruz. Başdenetçi hakkında nasıl inceleme yapılıyor. Bunun usulleri nedir? Zaten kendisi de inceleme yapılması için bize başvurdu" dedi. 

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