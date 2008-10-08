Savcı Öz duruşmalarda yok

‘Ergenekon’ davasının ilk duruşması 20 Ekim pazartesi günü başlıyor. Duruşmada iddianameyi hazırlayan savcılardan Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın da bulunacak. Davanın en tanınan savcısı Zekeriya Öz’se duruşmalarda olmayacak.



Aralarında emekli Tuğgeneral Veli Küçük ile İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in de bulunduğu 46’sı tutuklu 86 sanık hakkında açılan davada yargılamayı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin üç hâkimi yapacak. Savcı olarak ise dosyaya hâkim oldukları için soruşturmayı yürüten ve iddianameyi hazırlayan savcılardan Mehmet Ali Pekgüzel ile Nihat Taşkın görevlendirildi. Savcılar Pekgüzel ve Taşkın yargılama boyunca duruşmalara katılacak.

Normal prosedüre göre davaya bakacak savcılar kura ile belirleniyor. Davanın iddianamesini hazırlayan üç savcıdan Zekeriya Öz ise devam eden Ergenekon soruşturmasını takip edecek.



Davanın görüleceği duruşma salonuna, ilk kez Hrant Dink cinayetiyle ilgili yargılamada kullanılan görüntülü ve sesli kayıt sistemi kuruluyor. Duruşmalar boyunca, salonda yaşanan her şey kayıt altına alınacak. Basın mensuplaryla sanık yakınları için duruşma salonuna girişte kullanacak özel güvenlik kartları hazırlanıyor. Salonda basın mensupları için 30, sanık yakınları için 50 kişilik yer ayrıldı.







