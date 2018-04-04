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Savcı mütalaasını açıkladı; Mehmet Hakan Atilla hakkında istenen ceza belli oldu

Eski Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın avukatları, mahkemeye verdikleri dilekçede hakimin en fazla 5 yıl ceza vermesini istemişti

04 Nisan 2018 23:33

İran'a yönelik ambargoyu delmekle suçlanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için savcı 188 ay hapis cezası istedi.

Hâkim Richard Berman'ın kararı açıklamasına iki hafta kala Atilla'nın avukatları, yaptıkları son başvuruda hâkimden müvekkilleri hakkında "yeterince ancak gereğinden fazla olmayan" ve "merhametli" bir ceza vermesi talebinde bulunmuştu.

Mahkemeye 75 sayfalık bir dilekçe sunan Atilla'nın avukatları, ABD'nin yasaları çerçevesinde Atilla'ya en fazla 46 ile 57 ay (4-5 yıl) arasında bir hapis cezası verilebileceğini, ancak cezanın bunun "çarpıcı bir şekilde altında" olması gerektiğini belirtmişti. Avukatlar, Atilla'nın işlenen suçlarla ilgili çok az bilgisinin olduğunu, herhangi bir maddi çıkar sağlamadığını ve rüşvet alıp vermediğini kaydetti.

"Yargılanan ilk bankacı"

ABD'nin İran'a Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası (IEEPA) kapsamında uyguladığı yaptırımları delmekten suçlu bulunan Atilla'nın yargılandığı davayı "sıra dışı" diye niteleyen avukatlar, dilekçelerinde söz konusu yasa gereği bazı uluslararası bankalara para cezası verildiğini, ancak "ABD'de ile hiçbir bağlantısı olmayan Mehmet Hakan Atilla'nın, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasasına (IEEPA) uymamaktan yargılanan ilk bankacı olduğunu" savunmuştu.

Avukatlar aynı zamanda diğerleri ceza almıyorken sadece Atilla'nın ceza almasının adil olmayacağını ifade etmişti.

Atilla'nın hareketlerinin ABD'ye bağlı olan birisine göre daha az suçlu sayılabileceğini belirten avukatlar, ABD ile bir bağı bulunmayan birisi olarak Atilla için "ABD'nin dış politika hedeflerini engellemenin aşikar bir biçimde yanlış olmayacağını" savunmuştu.

Türk bürokratlarla görüşmeler mahkemeye sunuldu

Atilla'nın avukatları Yargıç Berman'ın geçen ay kendisine iletilmesini istediği Türk bürokratlarla yapılan görüşmelerin tüm ayrıntılarını da mahkemeye sundu. Atilla'nın Türk Büyükelçiliği ve New York Başkonsolosluğu yetkilileri ile görüşmeleri ve Türk diplomatların Atilla ile cezaevinde yaptığı tüm görüşmeler belgelerde yer aldı.

Kayıtlarda Atilla'nın avukatlarının eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve bakanlığa bağlı bürokratlarla da görüştüğü belirtildi.

Atilla; İran, Türkiye ve Makedonya vatandaşı Rıza Sarraf'ın kendisine yöneltilen İran yaptırımlarını ihlal etme suçlamalarını kabul ederek savcılık makamı lehine tanık olarak ifade verdiği davada New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ndeki 12 kişilik jüri heyeti tarafından kendisine yöneltilen 6 ayrı suçlamanın 5'inden suçlu bulunmuştu.

Jüri, Atilla'yı ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (IEEPA) delmek için kumpas kurmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurmak ve kara para aklamak için kumpas kurmak başlıklarından suçlu bulmuştu. Atilla'nın jüri tarafından suçsuz görüldüğü tek başlık, kara para aklama suçlaması olmuştu.

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