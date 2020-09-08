Savcı, MİT davasında gazeteciler hakkında 19 yıla kadar hapis cezası istedi

Libya’da şehit olan MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin haber yaptıkları için tutuklu bulunan Oda TV Genel Yayın yönetmeni Barış Pehlivan, OdaTV muhabiri Hülya Kılınç ve Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ile ilk duruşmada tahliye edilen OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Yeni Yaşam gazetesi yöneticileri Ferhat Çelik ve Aydın Keser yarın ikinci kez hâkim karşısına çıkacaklar. Duruşma öncesi mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar hakkında 19 yıla kadar hapis cezası istedi.

"Devlet sırlarına karşı suçlar" ve "MİT Kanununa muhalefet" suçlamalarıyla 8 yıldan 19 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Mehmet Ferhat Çelik, Aydın Keser ve Erk Acarer ve CHP Akhisar Belediyesi Basın Birimi görevlisi Eren Ekinci'nin yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tüm sanıkların MİT Kanununa muhalefet ve “Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama” iddiasıyla 19 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.