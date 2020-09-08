Savcı, MİT davasında gazeteciler hakkında 19 yıla kadar hapis cezası istedi

Libya’da şehit olan MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin haber yaptıkları için tutuklu bulunan Oda TV Genel Yayın yönetmeni Barış Pehlivan, OdaTV muhabiri Hülya Kılınç ve Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ile ilk duruşmada tahliye edilen OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Yeni Yaşam gazetesi yöneticileri Ferhat Çelik ve Aydın Keser yarın ikinci kez hâkim karşısına çıkacaklar. Duruşma öncesi mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar hakkında 19 yıla kadar hapis cezası istedi.
"Devlet sırlarına karşı suçlar" ve "MİT Kanununa muhalefet" suçlamalarıyla 8 yıldan 19 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Mehmet Ferhat Çelik, Aydın Keser ve Erk Acarer ve CHP Akhisar Belediyesi Basın Birimi görevlisi Eren Ekinci'nin yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tüm sanıkların MİT Kanununa muhalefet ve “Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama” iddiasıyla 19 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Savcı ayrıca, tutuklu bulunan Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel’in tutukluluk hallerinin devam etmesini, yurt dışında olan Erk Acarer’in de dosyasının ayrılmasını talep etti.
Mütaalanın açıklanmasının ardından açıklama yapan avukat Hüseyin Ersöz de, "Savcılık Mütalaasında yeni birşey beklemiyorduk, öyle de oldu. İddianamenin tekrarından ve soyut suç atfından ibaret bir metin. Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç'ın tutuklu olarak yargılandığı dava, Basın Özgürlüğü’nün ülkedeki standartını da gözler önüne seriyor. Basın Özgürlüğü’nün kısıtlanmasında “araçsallaştırılan” bu davada verilebilecek tek “hukuki” karar, yasal şartları oluşmayan atılı suçlara dair, ancak ve ancak beraat olabilir. Gazetecilerin tutuklu kaldıkları her gün, İfade Hürriyeti ve Özgürlük Hakkı’nın ihlali anlamına geliyor" dedi.
24 Haziran'da görülen ilk duruşmada Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik ve Aydın Keser hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verilirken, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel ve CHP Akhisar Belediyesi Basın Birimi görevlisi Eren Ekinci'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Yurt dışında bulunan Erk Acarer için ise yakalama kararının devamına karar verilmişti.
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