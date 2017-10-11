Savcı Küçüköner'i vuran polis ve eşi tutuklandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner’i vuran polis memuru Turgut Avcı ve eşi Şerife Avcı tutuklandı.

Turgut Avcı, kâtip olan eşi Şerife Avcı’nın izni nedeniyle tartıştığı Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner’i dün adliyede silahla vurdu. Kol, bacak ve göğüs bölgesine 3 kurşun isabet eden Savcı Küçüköner ağır yaralandı.

Gözaltına alınan Turgut ve Şerife Avcı bugün adliyeye sevk edildi. Turgut Avcı’nın susma hakkını kullandığı, Şerife Avcı’nın ise savcılıktaki ifade verdiği belirtildi. Tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen Turgut Avcı, “Kasten öldürme”, Şerife Avcı ise aynı maddenin yanı sıra “yardım ve yataklık” suçlamasıyla tutuklanarak Antalya Cezaevi’ne gönderildi.

TIKLAYIN - Polis tarafından makamında saldırıya uğrayan savcının ilk ifadesi: "Eşiniz işe gelmiyor" deyince bana ateş etti