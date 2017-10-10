Antalya Korkuteli Savcısı adliyede görevli bir polis memuru tarafından vuruldu

Antalya'nın Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, adliyede görevli bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı.

Cumhuriyet Savcısı Küçüköner, özel bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Küçüköner'i vuran polis memuru ise gözaltına alındı.

Korkuteli Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı A.Kadir Küçüköner, bugün saat 15.00 sıralarında, adliyede katip olan Şerife Avcı'nın izin talebine yıllık iznini kullandığı gerekçesiyle olumsuz yanıt verdi. Katip Avcı'nın haber vermesi üzerine adliyeye polis eşi Turgut Avcı geldi. Eşinin izni konusunda tartışan polis memuru Avcı, Savcı Küçüköner'e tabancayla 5- 6 kez ateş etti. Kol, bacak ve göğüs bölgesine 3 kurşun isabet eden Savcı Küçüköner, ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi Korkuteli'ndeki özel hastanede yapılan Savcı A.Kadir Küçüköner, çağrılan ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi. Durumu ağır olan Savcı Küçüköner, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis memuru Turgut Avcı ise meslektaşları tarafından gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.



“Savcı izin talebini uygun görmüyor”



Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, savcı Kadir Küçüköner'i vuran kişinin polis memuru olduğunu belirterek, "Eşi de adliyemizde katip. Katibe Hanım'ın bir izin talebi oluyor, savcı bey bunu uygun görmüyor. Bunun üzerine polis olan eşi devreye giriyor ve savcı beye 5-6 el ateş ediyor. İlk tespitlerde 3 kurşunun savcımıza isabet ettiğini öğrendik. Şu an kendisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde müdahale ediliyor" dedi.

Başkan Gökce: Üzücü bir olay



Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökce, "Bir terör olayı değil. Eşi adliyede çalışan bir polis memuru. Eşinden dolayı savcı beyle bir sorun yaşamışlar, eşinin rapor, izin konusunda bir konu olmuş. Savcı bey ağır yaralı. Antalya'ya götürüldü ambulans helikopterle. Adliye binası içinde olmuş. Üzücü bir olay. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur" dedi.



Valilik: Savcının bilinci açık



Antalya Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Korkuteli ilçesinde görevli polis memuru Turgut Avcı, bugün saat 15.00 sıralarında adliyede katip olarak çalışan eşinin izin talebi ile ilgili olarak tartıştığı Cumhuriyet Savcısı A.Kadir Küçüköner'e makamında beylik tabancası ile ateş etmek suretiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralamış, önce özel bir hastaneye, oradan da ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne nakledilen Cumhuriyet Savcısı'nın bilinci açık olup, tedavisi devam etmektedir. Olayın faili olan polis memuru gözaltına alınmış olup, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."



Engelli çocukları var



Avcı çiftinin engelli bir çocuğu olduğu, bu nedenle Şerife Avcı'nın bir süredir izin almak için talepte bulunduğu kaydedildi. Savcı Küçüköner'in 1.5 yıldır Korkuteli'nde görev yaptığı, annesiyle oturduğu ve bekar olduğu belirtildi.



Savcı Küçüköner'in yürüttüğü son soruşturmalar arasında, garsonluk yapmak için Antalya’ya gelen Kırgız Malika Nootieva'nın fuhuşa zorlanıp, öldüresiye dövülüp yol kenarına atılması olayı da yer alıyor.

Savcının vurulduktan sonra ilk sözü: Annem bu olayı duymasın

Korkuteli Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner'in makamında uğradığı silahlı saldırının görgü tanığı Mehmet Çetinkaya olay anını anlattı. Çetinkaya, savcının yaralandıktan hemen sonraki ilk sözünün "Annem duymasın" dediğini söyledi. Olay anında bir işi için Adliye'de bulunduğunu ve biranda savcının odasından silah sesi gelmeye başladığını söyleyen Çetinkaya "Silah sesinin gelmesiyle birlikte içeriye daldım. Polisin üstüne çıkarak silahını aldım. Yaralı olan Savcı Kadir Küçüköner’e tampon yaparak yardım istedim. Polisi etkisiz hale getirdikten sonra güvenlik güçlerine teslim ettik. Savcı Kadir Küçüköner, bizlere “Bu olaydan annemin haberi olmasın” dedi.